Selon certaines sources, Motiva aurait redémarré une petite unité de distillation de pétrole brut dans une raffinerie du Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Motiva Enterprises a commencé jeudi à remettre en service la petite unité de distillation du brut (CDU) au sein de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d’une capacité de 656 400 barils par jour (bpd), ont indiqué des sources proches de l’exploitation de l’usine.
L'unité CDU VPS-2, d'une capacité de 90 000 bpd, faisait partie des nombreuses unités mises hors service mardi soir alors que la tempête tropicale Eduoard passait à proximité de la raffinerie, qui est la plus grande des États-Unis, ont indiqué ces sources.
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