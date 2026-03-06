Selon certaines sources, les raffineurs indiens achètent rapidement du pétrole russe alors que la guerre en Iran affecte les approvisionnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours à l'Inde pour lui permettre d'acheter du pétrole russe bloqué en mer

* Le conflit avec l'Iran a perturbé les expéditions de brut de l'Inde en provenance du Moyen-Orient

* L'Inde achemine 40 % de son brut par le détroit d'Ormuz

* Selon une source, les raffineurs indiens ont acheté 20 millions de barils de pétrole russe pour livraison rapide

(Ajout de la licence du Trésor américain au paragraphe 2, et des commentaires du secrétaire au Trésor aux paragraphes 3-5) par Nidhi Verma, Jarrett Renshaw et Steve Holland

Les raffineurs indiens achètent des millions de barils de cargaisons de pétrole brut russe pour livraison rapide, alors que le pays d'Asie du Sud cherche à surmonter la pénurie d'approvisionnement en pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient, selon six sources familières avec le sujet.

Après des mois de pressions exercées par Washington sur New Delhi pour qu'elle évite d'acheter des barils russes afin de réduire les flux financiers destinés à l'effort de guerre de Moscou en Ukraine, le département du Trésor américain a émis jeudi une dérogation de 30 jours permettant à l'Inde d'acheter du pétrole russe actuellement bloqué en mer.

"Pour permettre au pétrole de continuer à circuler sur le marché mondial, le département du Trésor délivre une dérogation temporaire de 30 jours pour permettre aux raffineurs indiens d'acheter du pétrole russe", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

"Cette mesure délibérément à court terme n'apportera pas d'avantages financiers significatifs au gouvernement russe, car elle n'autorise que les transactions portant sur du pétrole déjà bloqué en mer", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il s'agit, selon lui, d'une mesure provisoire, Washington s'attendant à ce que l'Inde finisse par acheter davantage de pétrole américain.

L'Inde est vulnérable aux chocs énergétiques , les stocks de brut ne couvrant que 25 jours environ de la demande. L'Inde importe environ 40 % de son pétrole du Moyen-Orient par le détroit d'Ormuz .

L'Inde était le principal acheteur de pétrole brut russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais en janvier, ses raffineurs ont commencé à réduire leurs achats sous la pression de Washington.

La réduction des achats de pétrole russe a permis à New Delhi d'éviter les droits de douane de 25 % et de conclure un accord commercial provisoire avec les États-Unis.

Il n'est pas certain que les États-Unis aient autorisé l'Inde à augmenter ses achats de pétrole russe pour compenser les pertes potentielles d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Une source directement impliquée dans le dossier a déclaré que l'Inde avait approché l'administration du président américain Donald Trump pour demander l'autorisation d'acheter des importations de brut russe en raison du conflit avec l'Iran.

Les ministères indiens du pétrole et des affaires étrangères n'ont pas répondu aux courriels de Reuters demandant des commentaires. La Maison Blanche et le département du Trésor américain n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les raffineurs d'État Indian Oil Corp IOC.NS , Bharat Petroleum Corp BPCL.NS , Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS et Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS discutent avec les négociants pour obtenir une livraison rapide des cargaisons russes, selon les sources de Reuters.

L'une des sources a déclaré que les raffineurs indiens avaient acheté environ 20 millions de barils de pétrole russe aux négociants jusqu'à présent.

HPCL et MRPL ont reçu du pétrole russe pour la dernière fois en novembre, selon des données obtenues auprès de sources industrielles.

Les négociants vendent l'Oural russe à l'Inde avec une prime de 4 à 5 dollars par baril par rapport au Brent, sur une base de livraison, pour une arrivée dans les ports indiens en mars et début avril, ont déclaré trois des sources.

Cela contraste avec une décote d'environ 13 dollars par baril pour les cargaisons échangées en février, ont déclaré les négociants. HPCL avait acheté deux cargaisons de pétrole russe avec un rabais de 13 dollars avant que la guerre ne commence le 28 février.

"Les raffineurs indiens sont de retour sur le marché... aujourd'hui, plus que les prix, c'est la disponibilité des molécules qui pose problème", a déclaré l'un des négociants impliqués dans les ventes de pétrole russe à l'Inde.

Cette source a indiqué que Reliance Industries RELI.NS avait également contacté sa société pour l'achat de cargaisons rapides de pétrole russe.

Les raffineurs indiens ont déjà commencé à utiliser le pétrole russe à bord de navires flottant au large des côtes du pays pour compenser la perte de brut du Moyen-Orient, ont déclaré plus tôt dans la journée deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Les raffineurs indiens n'ont pas immédiatement répondu aux courriels envoyés par Reuters en dehors des heures de bureau.