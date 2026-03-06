L'Europe vue dans le vert, léger rebond après une semaine de combats au Moyen-Orient

Le mot Bourse figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, située place de la Bourse à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, tentant un nouveau ‌rebond au terme d'une semaine mouvementée pour les marchés mondiaux, alors que les bombardements d'Israël et des Etats-Unis se poursuivent en Iran et que le conflit ne montre pas de signes ​d'apaisement, ouvrant la possibilité d'une intervention de Washington pour limiter la hausse des prix de l'énergie.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,8% pour le CAC 40 parisien, de 0,9% pour le Dax à Francfort, de 0,54% pour le FTSE à Londres et de 1,01% pour l'EuroStoxx 50.

Les inquiétudes liées au conflit qui ravage le Moyen-Orient, notamment ses répercussions sur les prix du ​pétrole et l'inflation, ont marqué les échanges durant toute la semaine et devraient de nouveau souffler le chaud et le froid de l'ultime séance alors que la campagne militaire lancée par les États-Unis et Israël entre vendredi dans sa septième journée.

Donald Trump ​a réaffirmé jeudi ses objectifs de guerre, dont un changement de régime en Iran, en déclarant ⁠à Reuters qu'il ne souhaitait pas que Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, succède à son père en tant que guide suprême.

"Nous voulons être impliqués dans ‌le choix de la personne qui dirigera l'Iran à l'avenir", a déclaré le locataire de la Maison blanche.

La dimension régionale du conflit prend également de l'ampleur alors qu'Israël frappe le Liban et laisse planer la menace d'une intervention terrestre après des tirs du Hezbollah en direction de son territoire.

Téhéran joue ​aussi l'extension en perturbant le transport maritime dans le détroit d'Ormuz et ‌en frappant les alliés régionaux des Américains, l'Azerbaïdjan devenant le dernier pays en date à être affecté alors que Bakou a fermé ⁠son espace aérien dans le sud du pays après avoir accusé Téhéran d'avoir lancé des drones vers son territoire.

Malgré ces tensions continues, les prix du pétrole baissent vendredi pour la première fois depuis l'éclatement du conflit, soulagés par les signes d'une possible intervention de l'État américain pour endiguer la hausse des prix du brut.

Un haut responsable de la Maison blanche a annoncé jeudi ⁠que le département du Trésor américain devrait ‌annoncer des mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l'énergie, notamment des mesures potentielles concernant le marché à terme du pétrole.

"Chaque jour ⁠qui passe, l'interruption des activités à Ormuz aura deux conséquences majeures sur le pétrole : l'impossibilité de stocker 20 millions de barils par jour et l'absence d'approvisionnement mondial, ce qui pourrait faire grimper ‌les prix mondiaux de l'énergie", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, ⁠au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, alors que les prix du pétrole ont grimpé et que les investisseurs s'inquiétaient d'un ⁠regain de l'inflation laissant aussi peser un doute ‌sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 1,61% à 47.954,74 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,56% à 6.830,71 points, tandis que le Nasdaq ​Composite a reculé de 0,26% à 22.748,99 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques sont en léger rebond mais toujours ‌à la peine et en passe d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire en six ans.

L'indice Nikkei à Tokyo a fini en hausse de 0,62% à 55.620,84 points mais était en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de ​6,5%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,33% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,19%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,4 point de base à 4,1421%. Le deux ans abandonne 1,8 point de base à 3,5812%.

A l'ouverture du marché obligataire européen, le Bund allemand à dix ans perd 1,4 point de base à 2,8370% ⁠et le deux ans affiche une baisse de 3,5 points de base à 2,2213%.

Le rendement de l'OAT à dix ans perd 2,0 points de base à 3,4594%. Le deux ans perd 1,0 point de base à 2,3450%.

CHANGES

Le dollar abandonne 0,26% face à un panier de devises de référence.

L'euro est presque stable (-0,01%) à 1,1606 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reprennent leur souffle avec l'espoir de mesures gouvernementales américaines visant à stabiliser les prix, Washington ayant par ailleurs accordé jeudi des dérogations aux entreprises afin qu'elles puissent commencer à acheter du pétrole russe sanctionné stocké dans des pétroliers.

Le baril de Brent recule de 0,15% à 85,28 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,41% à 80,68 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Commandes à l'industrie janvier

- sur un ​mois -4,3% 7,8%

EZ 10h00 PIB (définitif) T4 0,3% 0,3%

USA 13h30 Ventes au détail janvier

- sur un mois -0,3% 0,0%

USA 13h30 Rapport sur l'emploi février 4,3% 4,3%

(Rédaction de Gdansk)