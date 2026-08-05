Selon certaines sources, les raffineurs indiens achètent du pétrole brut provenant du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Ouest

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La raffinerie indienne Mangalore Refinery and Petrochemicals MRPL.NS a acheté 1 million de barils de brut omanais dans le cadre d'un appel d'offres, ont indiqué mercredi trois sources du secteur.

Le pétrole a été acheté avec une prime d'environ 3 dollars le baril par rapport au contrat Brent à terme, ont précisé ces sources. L'une d'entre elles a ajouté que le vendeur était Mitsui & Co Energy Trading Singapore.

Par ailleurs, la société publique Indian Oil Corp IOC.NS , premier raffineur du pays en termes de capacité, a acheté quatre millions de barils de brut d'Afrique de l'Ouest, ont indiqué les mêmes sources.

La société a acheté du brut angolais Nemba, Saxi Batuque et Clov, ainsi que du brut congolais Djeno, tous fournis par Chevron, ont précisé ces sources.

En règle générale, les entreprises ne commentent pas leurs transactions commerciales.