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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 12:04
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Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O - L'action recule de 7,4% en pré-ouverture, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant de puces, bien que supérieures aux prévisions, s'avérant insuffisantes au regard des attentes très élevées, tandis que les investisseurs cherchaient des signes plus clairs indiquant que l'essor des dépenses dans l'intelligence artificielle, qui se chiffre en milliards de dollars, se traduirait par une croissance plus rapide.

* SPACEX SPCX.O attire une nouvelle fois l'attention des opérateurs, son directeur général Elon Musk ayant déclaré mardi que le groupe prévoyait de procéder dès ce mois-ci à son prochain essai en vol du Starship, avec pour objectif de mettre en orbite ses premiers satellites Starlink améliorés, puis de faire atterrir pour la première fois l'étage supérieur de cet immense système de fusée.

De plus, l'ambition du groupe visant à mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain des télécommunications mobiles, l'entreprise ayant dévoilé des projets qui pourraient, à terme, opposer Starlink aux géants du secteur que sont VERIZON VZ.N , AT&T

T.N et T-MOBILE TMUS.O , dont les actions reculent de 1% à 2,4% en avant-Bourse.

* ARISTA NETWORKS ANET.N - L'action bondit de 14,2% en pré-ouverture, le fabricant d'équipements réseau prévoyant un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soit supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 2,94 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* GENERAL MOTORS GM.N a annoncé mardi avoir renouvelé pour 20 ans son accord de coentreprise avec le constructeur chinois SAIC Motor 600104.SS , à l'issue d'une longue restructuration sur le marché chinois qui a notamment entraîné la fermeture d'usines et la suppression de certains modèles.

* PINTEREST PINS.N recule de 8,6% en avant-Bourse, la société ayant annoncé mardi qu’elle prévoyait un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, signe d’une concurrence accrue dans le domaine de la publicité numérique de la part de rivaux plus importants tels qu’Instagram (Meta).

* SYSCO SYY.N - Le plus grand distributeur alimentaire américain a cessé d'acheter de la laitue iceberg en provenance du Mexique en raison de l'épidémie de cyclosporose qui touche les États-Unis, a déclaré mardi son président-directeur général Kevin Hourican.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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ARISTA NE
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GENERAL MOTORS
88,290 USD NYSE +0,70%
NASDAQ Composite
26 584,99 Pts Index Ex +2,59%
PINTEREST RG-A
25,580 USD NYSE +5,79%
S&P 500 INDEX
7 736,52 Pts CBOE +1,79%
SPACEX
125,3300 USD NASDAQ +9,43%
SYSCO
82,860 USD NYSE -2,47%
T-MOBILE US
177,2100 USD NASDAQ +0,07%
VERIZON COMM
46,870 USD NYSE -0,99%
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