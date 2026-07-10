Selon certaines sources, les options de SK Hynix devraient être négociées deux jours ouvrables après leur introduction au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de sources supplémentaires aux paragraphes 1 et 11) par Manya Saini et Pritam Biswas

Les opérateurs boursiers américains, notamment Cboe Global Markets CBOE.Z et Nasdaq NDAQ.O , prévoient de mettre en cotation des options sur les actions de SK Hynix cotées auxÉtats-Unis deux jours ouvrables après leur entrée en bourse, ont déclaré vendredi à Reuters deux sources proches du dossier.

Le fabricant sud-coréen de puces électroniques 000660.KS , qui a levé 26,5 milliards de dollars lors de sa vente d’actions , devrait faire son entrée à Wall Street dans le courant de la journée. Selon les analystes, il s’agira d’un test crucial de la confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA, après le récent recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Les options liées à la cotation au Nasdaq seront négociées conformément aux règles réglementaires en vigueur et au cadre du “Options Listing Procedures Plan”, ont précisé ces sources sous couvert d’anonymat, ces informations étant confidentielles.

SK Hynix, dont la valorisation s’élève à environ 1 030 milliards de dollars sur la base de ses actions cotées en Corée du Sud, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le trading d’options permet aux acteurs du marché de se couvrir contre les risques ou de parier sur l’évolution future du cours des actions, ce qui contribue généralement à accroître la liquidité et la découverte des prix d’une action.

Les investisseurs ont injecté des fonds dans les entreprises liées à l’essor de l’IA, pariant que des années de dépenses massives dans les puces électroniques et les infrastructures informatiques stimuleront une demande soutenue pour des sociétés telles que SK Hynix.

Plus récemment, cependant, les inquiétudes liées aux valorisations élevées ont déclenché des épisodes de volatilité dans l’ensemble du secteur.

“Dans le cadre d’une correction modérée, SK Hynix résiste mieux car son offre est la plus verrouillée et la plus stratégique. En cas d’hiver profond de l’IA, la diversification de Micron et son ancrage aux États-Unis en font une valeur refuge relative”, a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

La forte participation des investisseurs particuliers pourrait également dynamiser le marché des options sur ce titre, les traders cherchant à s’exposer avec effet de levier aux valeurs liées à l’IA, une dynamique susceptible d’amplifier aussi bien les gains que les pertes.

Les options de SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, lancées le mois dernier, ont enregistré des volumes de transactions records .

Les marchés d’options du Nasdaq ont capté la plus grande part des transactions sur les options SpaceX dès le premier jour de cotation des contrats, a indiqué l’une des sources, ajoutant que l’opérateur boursier traitait le plus grand volume de transactions sur les options sur actions individuelles.