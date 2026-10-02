Selon certaines sources, les nominations au conseil d'administration d'Airbus laissent présager une décision concernant le poste de directeur général l'année prochaine

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* Airbus finalise la nomination de sa présidente avant la date limite

* Cette décision s'inscrit dans la lignée des précédentes nominations de cadres supérieurs

* Selon certaines sources, la décision concernant le poste de directeur général devrait être prise bien avant la date butoir d’avril 2028

* Le poste de directeur général d’Airbus est l’un des postes industriels les plus sensibles d’Europe

par Tim Hepher

Airbus AIR.PA a annoncé une série de changements au sein de son conseil d’administration, notamment la nomination de sa première femme présidente et de la première personne issue d’un horizon autre que le noyau franco-allemand, marquant ainsi le début d’une série de décisions cruciales en matière de direction attendues au cours de l’année à venir.

Le constructeur aéronautique européen a indiqué jeudi soir que l’ancienne dirigeante espagnole du secteur de l’énergie, Amparo Moraleda, avait pris la présidence du conseil d’administration après avoir été nommée en avril , succédant ainsi à René Obermann, qui avait déjà décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

M. Obermann, dont le mandat devait expirer en avril prochain, avait fait part de son intention de se retirer en avril de cette année.

Un schéma similaire a été suivi lorsque Airbus a fait appel à Lars Wagner, alors directeur général de MTU Aero Engines

MTXGn.DE , pour succéder plus tôt que prévu à Christian Scherer au poste de directeur général de la division Construction d’avions.

Il a pris ses fonctions en janvier , plus d’un an après avoir été officiellement désigné, en partie pour respecter les règles de passation de pouvoir en vigueur chez MTU.

Plusieurs personnes proches de l’entreprise ont déclaré s’attendre à une approche similaire lors de la décision de renouveler ou de remplacer l’actuel directeur général Guillaume Faury, M. Wagner étant largement considéré comme l’héritier présomptif si M. Faury venait à se retirer.

Cela signifie qu’une décision concernant le renouvellement du mandat de M. Faury, ainsi que toute éventuelle passation de pouvoirs si le conseil d’administration opte pour un changement, est attendue en 2027, bien avant la date butoir d’avril 2028, date à laquelle M. Faury aura occupé ce poste pendant neuf ans.

Deux sources ont indiqué qu’Airbus pourrait commencer à se pencher sérieusement sur la question de la succession du directeur général dès le mois d’avril de l’année prochaine.

Un porte-parole d’Airbus a refusé de commenter les “spéculations concernant les nominations à la direction”.

CONTINUITÉ CONTRE SUCCESSION

Le poste de directeur général d’Airbus, qui compte 160 000 employés et propose une gamme de produits allant des avions de ligne concurrençant ceux de Boeing BA.N aux fusées et aux avions de chasse, est l’un des postes industriels les plus sensibles d’Europe.

Airbus a vu le jour en 1970 sous la forme d’un consortium soutenu par la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne, avant d’être restructuré en 2000 en un groupe dirigé par la France et l’Allemagne, puis de se voir accorder l’autonomie sur les nominations clés en 2013.

La gestion de cette nomination est considérée comme un test crucial pour la nouvelle gouvernance d’Airbus, davantage axée sur le marché. Elle s’inscrit dans le premier contexte serein d’une telle transition, après les luttes de pouvoir franco-allemandes et les querelles internes françaises qui ont marqué la période jusqu’en 2019.

Selon les analystes, Airbus doit désormais trouver un équilibre entre la continuité et la nécessité de désigner un successeur chargé de superviser les décisions stratégiques, notamment les choix de conception d’un futur nouvel avion pour la prochaine décennie.

M. Faury, âgé de 58 ans, qui avait été nommé en 2019 avec pour mission de renforcer la compétitivité et la décarbonisation et qui a dirigé Airbus pendant la crise du COVID-19, n’a pas exclu d’exercer un quatrième mandat au-delà de 2028 et a fixé en juillet des objectifs de bénéfices records pour 2029.

Interrogé à l’époque sur la question de savoir s’il serait celui qui atteindrait ces objectifs, M. Faury avait répondu: “Je suis entièrement à la disposition du conseil d’administration pour qu’il fasse ce qu’il juge approprié pour l’entreprise, et j’apprécie ce que je fais”.

M. Wagner ne s’est pas exprimé sur son avenir, mais l’ancien dirigeant de la filiale chargée des moteurs a présenté en janvier une vision qui prévoit notamment la révision des technologies moteur essentielles pour le successeur de l’A320 – un pari unique en son genre qui devrait occuper une place prépondérante dans l’agenda du prochain directeur général.

Toutefois, selon certaines sources, des interrogations subsistent quant à la durée pendant laquelle M. Wagner, un homme de 51 ans à la voix douce mais à la concentration sans faille, acceptera de rester en attente du poste de directeur général d’Airbus s’il n’est pas retenu, alors qu’il a déjà occupé le poste de directeur général d’une société cotée en bourse.

Selon des initiés, la gestion des ressources humaines du groupe fait également l’objet d’un examen minutieux après des mois de grèves intermittentes en Espagne, considérées comme le plus long conflit social de l’histoire de l’entreprise.

Le personnel a voté jeudi en faveur de la fin de la grève , qui avait pris de l’ampleur alors que l’entreprise et les syndicats peinaient à trouver un terrain d’entente avec un personnel majoritairement jeune, mécontent des mesures de rationalisation et d’une directive de retour au travail. Airbus a abandonné la règle des quatre jours en août.