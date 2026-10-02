MaPrimeRénov' : le budget de l'Anah en baisse de 200 millions d'euros

La dotation de l'État pour 2027 dans le budget de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui distribue les aides MaPrimeRénov', est en baisse de 200 millions d'euros ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La dotation de l'État pour 2027 dans le budget de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui distribue les aides MaPrimeRénov', est en baisse de 200 millions d'euros, selon une annexe au projet de loi de finances du gouvernement.

Dans le cadre de sa politique de rénovation de l'habitat privé, le gouvernement prévoit d'affecter à l'Anah 1,2 milliard d'euros de crédits de paiement en 2027, contre 1,4 milliard d'euros en 2026.

La dotation de l'Etat diminue "du fait du recentrage de la rénovation énergétique sur la décarbonation, conformément au Plan Électrification, et du financement des gestes uniquement par les CEE", les certificats d'économie d'énergie, indique l'annexe publiée jeudi dans la soirée.

Cette dotation est l'un des financements des aides distribuées par l'Anah, dont MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique, MaPrimeAdapt' pour adapter un logement au handicap ou à la vieillesse.

A ce stade, le gouvernement ne précise cependant pas le budget spécifique de MaPrimeRénov', ni si la baisse de 200 millions des crédits de l'État sera compensée par des certificats d'économie d'énergie (CEE), comme ce fut le cas pour le budget 2026.

Les CEE financent la transition énergétique via des deniers privés de fournisseurs d'énergie et de carburant, mais le dispositif fait débat car ces entreprises répercutent tout ou partie de son coût sur les consommateurs, notamment dans les prix à la pompe.

Le gouvernement a restreint MaPrimeRénov' aux rénovations globales de logements détenus par des ménages modestes et à quelques travaux de rénovation, comme l'installation d'une pompe à chaleur.

La plupart des autres travaux réalisés de façon isolée (MaPrimeRénov' "par geste"), comme l'isolation des murs, fenêtres et toits, ne peuvent être subventionnés que par des CEE désormais.

Pour Maxime Ledez, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), "difficile de déterminer le niveau de soutien à la rénovation énergétique du parc privé juste à l'aune du PLF vu la place prise par les CEE".

"Ils remplacent désormais MaPrimeRénov' pour le soutien par geste, et seront encore une ressource importante du budget de l'Anah pour les rénovations d'ampleur".

Au vu de ces premières informations, l'I4CE ne s'attend pas "à ce que la France avoisine dès l'an prochain la cible de 250.000 rénovations d'ampleur en moyenne par an d'ici 2030", ajoute Maxime Ledez.

En 2026, le budget voté d'aides aux particuliers de l'Anah est de 4,4 milliards d'euros, dont 3,6 milliards d'euros pour MaPrimeRénov'.