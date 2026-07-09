Selon certaines sources, les fonds spéculatifs enregistrent leur meilleure performance semestrielle depuis 13 ans

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

par Nell Mackenzie

Les hedge funds mondiaux ont enregistré leur meilleur premier semestre depuis 2013, selon les données du cabinet PivotalPath, spécialisé dans les hedge funds, les opérations sur les secteurs de la santé, des technologies et de l'énergie ayant tiré les rendements vers le haut sur des marchés volatils.

En particulier, le mois d'avril – au cours duquel les hedge funds ont enregistré un rendement de 3,7% en un mois – s'est avéré être le meilleur mois d'avril jamais enregistré, selon les données de PivotalPath.

Les hedge funds spécialisés dans le trading d'actions ont clôturé le mois de juin avec des rendements à deux chiffres depuis le début de l'année, grâce à leur capacité à naviguer avec succès sur des marchés déjà très animés, selon une note client de Goldman Sachs GS.N consultée jeudi par Reuters.

Les fonds spécialisés dans la sélection de titres ont enregistré un rendement de 4% le mois dernier, indique la note de Goldman Sachs publiée mercredi. Elle souligne que les hedge funds qui recourent à l'analyse fondamentale pour évaluer la santé financière d'une entreprise ont affiché un rendement de 18,4% pour le trimestre, leur meilleure performance jamais enregistrée par Goldman Sachs. Leur résultat depuis le début de l'année est légèrement inférieur, à 17,4%.

Les paris plus audacieux, les investissements dans le secteur de la santé et le fait de s'aligner sur des tendances déjà en place se sont avérés payants, a déclaré Goldman.

Les pertes sont dues à la volatilité des marchés en juin, aux opérations sur un marché sud-coréen en forte hausse et au fait de s'être retrouvés coincés dans des positions courtes misant sur une baisse des prix des actifs, a expliqué la banque.

Le deuxième trimestre a été le meilleur jamais enregistré pour l'indice américain SOX des puces électroniques, mais juin a été le pire mois pour les « Magnificent Seven ».

L'ETF Roundhill Magnificent Seven a chuté de 9% en juin, sa plus forte baisse mensuelle depuis plus d'un an.

Les cours du pétrole sont revenus à leurs niveaux d'avant la guerre en Iran et les marchés s'attendent à au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année, même si les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis ont tempéré les paris des traders sur une hausse des taux.

Les hedge funds qui utilisent des modèles systématiques évaluant la dynamique des marchés pour sélectionner leurs positions ont enregistré un gain de 1,1% en juin, après avoir subi des pertes en fin de mois. Ce groupe affiche un rendement de 11,3% depuis le début de l'année, selon Goldman.

Pour les traders systématiques, les pertes ont été causées par la volatilité des cours des plus grandes entreprises américaines et des sociétés chinoises, selon une note distincte du fonds spéculatif Winton, doté de 18 milliards de dollars, un fonds systématique qui suit les performances de ses concurrents.

Les positions courtes sur les titres à revenu fixe, en particulier sur les bons du Trésor américain à long terme, ont pesé sur la performance.

Les hedge funds négociant diverses classes d'actifs sur les marchés mondiaux, tels que les suiveurs de tendance et les conseillers en négoce de matières premières, ont réalisé des gains sur le dollar canadien CAD= et le yen japonais JPY= . Mais des pertes plus importantes sur le dollar australien AUD= , la livre sterling GBP= et la couronne norvégienne NOK= ont éclipsé ces gains, a indiqué Winton.

De nombreuses stratégies systématiques imposent des limites quant à la durée pendant laquelle elles doivent rester en position. Les stratégies plus réactives ont pu naviguer plus facilement sur des marchés plus agités, précise la note de Winton.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))