Selon certaines sources, les exportations de pétrole via l'oléoduc de la Caspienne ont baissé de 12 % en novembre, d'un mois à l'autre
11/12/2025

Les exportations de pétrole du Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine le pétrole du Kazakhstan via un oléoduc puis un terminal russe de la mer Noire, ont baissé de 12 % en novembre par rapport à octobre, ont indiqué jeudi deux sources industrielles. CPC, qui gère environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, a été attaqué par un drone ukrainien le 29 novembre, ce qui a gravement endommagé l'une des trois principales unités d'exportation.

Depuis lors, seul un point d'amarrage unique (SPM-1) est opérationnel, tandis que SPM-2 a été endommagé et que SPM-3 est en maintenance depuis la mi-novembre.

Les sources ont indiqué que les exportations ont diminué le mois dernier pour atteindre 5,088 millions de tonnes métriques, soit 1,34 million de barils par jour, contre 1,52 million de bpj en octobre.

De janvier à novembre, les exportations de CPC ont augmenté de 15 % pour atteindre 66,541 millions de tonnes par rapport à la même période de l'année précédente.

CPC ne commente pas son activité opérationnelle. Le Kazakhstan a déclaré plus tôt jeudi qu'il ajustait à la baisse les plans de production de pétrole pour 2026 en raison de l'entretien prévu des principaux champs pétrolifères et des dommages importants subis par le terminal CPC de la mer Noire

