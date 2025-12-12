 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés
information fournie par AFP 12/12/2025 à 16:28

L'ancien président irakien Barham Saleh à l'ONU à New York le 23 septembre 2021 ( POOL / TIMOTHY A. CLARY )

L'ancien président irakien Barham Saleh à l'ONU à New York le 23 septembre 2021 ( POOL / TIMOTHY A. CLARY )

L'ex-président irakien Barham Saleh, une personnalité kurde, a été nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a indiqué vendredi à l'AFP une source onusienne souhaitant garder l'anonymat.

Il va succéder en janvier à l'Italien Filippo Grandi, qui a passé dix ans aux commandes du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. De nombreuses autres candidatures avaient également été soumises, dont celle de la maire de Paris Anne Hidalgo mais aussi celle de Jesper Brodin, le directeur général sortant de la holding chapeautant la plupart des magasins Ikea.

M. Saleh, 65 ans, va prendre ses fonctions alors que le HCR est confronté à une crise immense: le nombre de personnes déplacés de force dans le monde a presque doublé en dix ans, mais le financement de l'aide internationale diminue drastiquement, en particulier avec le retour à la Maison Blanche de Donald Trump cette année.

L'organisation a également été contrainte de supprimer plus d'un quart de ses effectifs depuis le début de l'année, soit près de 5.000 collaborateurs.

Barham Saleh, qui a fait ses études au Royaume-Uni, est considéré comme un homme politique modéré. Il a été membre des autorités intérimaires mises en place par le commandement militaire américain après le renversement du régime de Saddam Hussein après l'invasion emmenée par les Etats-Unis en 2003.

Il a ensuite été ministre de la Planification du gouvernement fédéral né des premières élections multipartites en Irak, en 2005. Un an plus tard, il devient vice-Premier ministre de Nouri al-Maliki et une fois son mandat terminé, il rentre en 2009 à Erbil pour y occuper jusqu'en 2011 le poste de chef du gouvernement du Kurdistan.

Ce fils d'un juge et d'une militante des droits des femmes a présidé l'Irak de 2018 à 2022, un poste largement honorifique qui est tacitement réservé à un Kurde depuis les premières élections multipartites de 2005.

En 2014, certains avaient prédit son retour à Bagdad, cette fois au poste honorifique de président de la République, mais au dernier moment, Barham Saleh s'était retiré au profit de Fouad Massoum, également membre de son parti, l'Union patriotique du Kurdistan (UPK).

Ce natif de Souleimaniyeh, bastion de l'UPK, a également impulsé des projets phares dans cette deuxième ville du Kurdistan, militant notamment pour l'installation de l'Université américaine de Souleimaniyeh.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:56

    Hidalgo va pouvoir vendre ses robes Dior car elle n'aura plus l'occasion de les porter, peut être pour faire son ménage

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank