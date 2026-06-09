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Selon certaines sources, les exportations de pétrole du mélange CPC de la mer Noire ont été revues à la hausse de 17 % pour le mois de juin par rapport aux prévisions initiales, pour atteindre 1,7 million de barils par jour
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) prévoit d'exporter environ 1,7 million de barils par jour (b/j) de brut CPC Blend en juin, contre environ 1,45 million de b/j initialement prévu, ont indiqué trois sources du secteur.

Les travaux de maintenance sur le gisement de Kashagan au Kazakhstan ont été reportés et la production sur le gisement de Tengiz a été rétablie après un problème technique survenu en mai

, ce qui explique la révision à la hausse des prévisions de production, ont-elles indiqué.

Les chargements de juin ont été revus à la hausse de 17 % par rapport au plan initial. Le plan de chargement de mai devait atteindre un plus haut depuis plusieurs mois, selon les calculs de Reuters, à 1,8 million de barils par jour. On ignore si le plan de mai a été entièrement réalisé.

La CPC ne commente pas les données opérationnelles relatives aux expéditions.

Des travaux de maintenance sur le gisement de Kashagan, d'une capacité d'environ 0,4 million de barils par jour, étaient prévus en juin mais ont été reportés à 2027.

La production de pétrole du gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan et exploité par Chevron CVX.N , a fortement chuté à la fin du mois de mai à la suite d’un accident.

Les ventes de pétrole de mélange CPC ont été favorables aux exportateurs grâce à des prix fermes et à une bonne demande en Europe, ce qui les a encouragés à exporter davantage.

Parmi les actionnaires de CPC figurent la Russie (31%), le Kazakhstan (20,75%), le géant américain Chevron (15%) et plusieurs sociétés privées.

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