Selon certaines sources, les États-Unis vont bientôt délivrer une licence générale pour la production de pétrole au Venezuela

La licence pourrait être délivrée dès cette semaine, selon des sources

Trump veut que les entreprises américaines investissent dans la production vénézuélienne

Les sociétés de services pétroliers veulent des licences pour utiliser les équipements

(Ajout du contexte de l'industrie pétrolière aux paragraphes 6 à 15) par Marianna Parraga, Jarrett Renshaw et Valerie Volcovici

Le gouvernement américain s'efforce de délivrer dès cette semaine une licence générale autorisant les entreprises à produire du pétrole et du gaz au Venezuela, Washington cherchant à encourager l'augmentation de la production dans ce pays de l'OPEP depuis la capture de son président, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

La décision de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor autoriserait les entreprises à explorer et à pomper le pétrole brut et le gaz naturel, ont déclaré les sources. L'OFAC a déjà autorisé **les** entreprises américaines à charger, vendre, transporter, stocker et raffiner du pétrole vénézuélien le mois dernier dans le cadre d'une première licence générale.

" L'équipe du président travaille sans relâche pour s'assurer que les compagnies pétrolières puissent investir dans l'infrastructure pétrolière du Venezuela. Restez à l'écoute", a déclaré Taylor Rogers, porte-parole de la Maison-Blanche, interrogée sur les projets de licence.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela depuis que les forces américaines se sont emparées de Nicolas Maduro lors d'un raid à Caracas le 3 janvier.

M. Trump a déclaré qu'il souhaitait que les entreprises pétrolières américaines investissent à terme 100 milliards de dollars pour que l'industrie énergétique vénézuélienne retrouve ses pics de production historiques et que les bénéfices soient répartis entre les Vénézuéliens, les États-Unis et les entreprises.

LES DÉFIS DE L'INVESTISSEMENT

L'industrie pétrolière vénézuélienne est contrôlée par l'État depuis deux décennies, depuis que le gouvernement a exproprié les actifs de sociétés étrangères, dont les géants américains Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N .

Chevron Corp CVX.N est la seule grande entreprise américaine à avoir conservé des activités dans le pays, en tant que partenaire de l'entreprise publique d'énergie PDVSA.

Toutefois, une réforme radicale approuvée au Venezuela la semaine dernière devrait accorder l'autonomie aux producteurs de pétrole étrangers, tout en réduisant les impôts et en encourageant les nouveaux investissements.

Bien que certaines entreprises aient manifesté un vif intérêt pour l'exploitation des réserves de brut du Venezuela, considérées comme les plus importantes au monde, des directeurs généraux ont averti qu'ils auraient besoin de cadres juridiques solides et d'un environnement politique stable avant de prendre des décisions concernant tout projet à long terme.

La production pétrolière actuelle du Venezuela, qui s'élève à moins d'un million de barils par jour (bpd), est en forte baisse par rapport à un pic d'environ 3 millions de bpd, après des décennies de négligence, de mauvaise gestion, de sous-investissement et de sanctions dans les champs pétrolifères.

Les sociétés de services pétroliers, quant à elles, ont réclamé des licences pour utiliser des équipements de forage clés déjà présents dans le pays et pour faire venir des appareils de forage et des équipements spécialisés, ce qui est considéré comme une première étape cruciale pour revitaliser la production. Les sociétés américaines SLB SLB.N , Baker Hughes

BKR.O et Weatherford ont des licences existantes qui ne permettent pas l'exploitation ou l'expansion des appareils de forage.

En décembre, le Venezuela ne disposait que de deux appareils de forage actifs, selon le rapport de Baker Hughes sur le nombre d'appareils de forage internationaux.

La plupart des équipements de forage achetés par PDVSA à des pays comme la Chine ces dernières années ont besoin de réparations importantes, selon des sources de l'entreprise.

Entre-temps, Washington et Caracas ont conclu le mois dernier un accord initial portant sur la vente de 50 millions de barils de pétrole vénézuélien, les sociétés commerciales européennes Vitol et Trafigura se chargeant de la commercialisation de l'offre. Les exportations de pétrole vénézuélien ont augmenté pour atteindre environ 800 000 bpj en janvier, contre 498 000 bpj en décembre, selon les données d'expédition.