Le président de la Colombie affirme que Trump a accepté de jouer les médiateurs avec l'Equateur
information fournie par AFP 03/02/2026 à 22:28

Combo du président colombien Gustavo Petro (à gauche), le 13 novembre 2025 à Bogota, et de son homologue américain Donald Trump, le 2 février 2026 à Washington ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Le président colombien, Gustavo Petro, a affirmé mardi que son homologue américain, Donald Trump, avait accepté de servir de médiateur pour désamorcer les tensions commerciales entre la Colombie et l'Equateur.

Les deux voisins sud-américains se sont mutuellement imposés des droits de douane de 30%, Quito accusant Bogota de ne pas en faire assez pour contrôler sur son territoire des groupes de narcotrafiquants qui traversent leur frontière commune.

Lors de sa première rencontre avec M. Trump mardi à la Maison Blanche, M. Petro a demandé à ce dernier de jouer les médiateurs pour surmonter la crise avec le président équatorien, Daniel Noboa, allié de Washington dans la région.

"Il a dit +bon, je vais l'appeler+", a déclaré le président de gauche dans une interview à la station Caracol Radio.

Guerre commerciale
Donald Trump
