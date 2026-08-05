Selon certaines sources, les États-Unis poursuivent les négociations avec l'Ukraine sur les missiles Patriot, malgré les doutes de Trump

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* Zelensky fait pression sur ses alliés et le chef de l'Otan pour obtenir davantage d'intercepteurs

* Selon certaines sources, l'une des options envisagées consisterait à fabriquer des composants des systèmes Patriot en Ukraine pour un assemblage final en Allemagne

* L'Ukraine ne recevrait pas de nouveaux intercepteurs Patriot avant un an, voire plus

* M. Whitaker mène les efforts en vue d'un accord et a discuté des options possibles à Kyiv, ont indiqué des sources

(Ajout des commentaires de Zelensky au paragraphe 4) par Jonathan Landay et Andrea Shalal

L' e américain poursuit les négociations visant à autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles intercepteurs Patriot, dont Kyiv a un besoin urgent pour se défendre contre les attaques russes, même après que le président Donald Trump a émis des doutes quant à un tel accord, ont déclaré quatre sources proches des discussions.

Les discussions portent notamment sur la possibilité pour l’Ukraine de fabriquer certains composants destinés à un assemblage final ailleurs en Europe , ont ajouté ces sources.

Kyiv cherche à se procurer davantage de PAC-3, le tout dernier modèle de missile Patriot et l’une des rares armes capables d’abattre les missiles balistiques que la Russie lance en nombre croissant sur l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi avoir discuté avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, de la possibilité d’obtenir davantage d’intercepteurs de défense aérienne. Zelensky avait averti samedi que son pays était à court de missiles Patriot et que seul un des 27 missiles balistiques tirés par Moscou ce jour-là avait été abattu.

Lors d’une rencontre avec Zelensky à Ankara, en Turquie, le mois dernier, Trump avait déclaré que les États-Unis accorderaient à l’Ukraine une licence pour fabriquer des PAC-3, ce qui constituait un coup de pouce pour Kyiv.

Mais la semaine dernière, Trump a semblé faire marche arrière après ce que deux de ces sources ont qualifié de rencontre difficile avec Zelensky à la Maison Blanche. Il a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’avaient pas accepté de laisser l’Ukraine fabriquer des missiles Patriot et que les États-Unis devaient se montrer « très prudents avant de laisser quiconque les fabriquer ».

Les demandes de Zelensky concernant la production nationale d’intercepteurs, nécessaires au système Patriot, avaient été largement mises de côté par Washington alors que la guerre se poursuivait, en raison des préoccupations en matière de sécurité soulevées par des dirigeants du secteur et des responsables militaires américains, ont indiqué trois de ces sources.

L’envoyé de Washington auprès de l’ de l’OTAN, Matthew Whitaker, mène désormais les efforts visant à parvenir à un accord et s’est rendu à Kyiv le mois dernier pour discuter de la question et évaluer les options avec des responsables ukrainiens et des dirigeants de l’industrie de l’armement, ont indiqué les quatre sources.

« Aucun ordre n’a été donné pour suspendre les discussions », a déclaré l’une des sources, ajoutant que les pourparlers se poursuivaient avec les fabricants d’armes américains, les responsables militaires et d’autres parties prenantes.

La Maison Blanche n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Parmi les options envisagées figurent la fabrication de composants du système Patriot en Ukraine et leur envoi en Allemagne pour l’assemblage final, l’intégration de l’Ukraine dans un programme américano-européen existant de missiles intercepteurs Patriot , et l’autorisation accordée à Kyiv de construire une version moins coûteuse du PAC-3, selon ces quatre sources.

Ces sources ont bénéficié de l’anonymat afin de pouvoir s’exprimer librement sur les délibérations internes de l’administration.

M. Whitaker a profité de sa visite à Kyiv le mois dernier « pour explorer les possibilités de collaboration en matière d’innovations sur le champ de bataille, telles que les drones, qui profiteront aux combattants américains », a déclaré son porte-parole, sans mentionner spécifiquement l’initiative Patriot.

Un haut responsable de l’administration Trump a déclaré que les États-Unis « exploraient plusieurs pistes possibles pour une future coopération industrielle en matière de défense avec l’Ukraine », ajoutant que tout accord devait donner la priorité à la sécurité des technologies américaines.

L’ambassade d’Ukraine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire.

CHANGEMENT SURPRENANT DE LA PART DE TRUMP

Le ton sceptique de Trump concernant un accord sur les Patriot, qui marque un revirement apparent par rapport à son soutien à l’octroi à l’Ukraine d’une licence pour produire ces missiles, a pris beaucoup de monde par surprise, y compris Zelensky.

Le dirigeant ukrainien a souligné la nécessité pour son pays de se défendre lors d’un entretien téléphonique ultérieur avec le vice-président américain JD Vance, qui l’a rassuré en lui affirmant que les accords conclus entre les présidents seraient respectés, a indiqué l’une des sources.

Parmi les options envisagées, la plus réalisable serait de fabriquer les composants en Ukraine et de les assembler en Allemagne, a déclaré un responsable américain proche du dossier. Un ancien modèle de Patriot est déjà fabriqué en Allemagne et le PAC-3, plus avancé, devrait également y être produit.

Par ailleurs, ont indiqué les sources, l’Ukraine pourrait éventuellement rejoindre le programme de Lockheed Martin Corp

LMT.N visant à développer un nouveau missile intercepteur Patriot à moindre coût , le PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), annoncé le mois dernier.

Même si l’Ukraine parvient à conclure un accord pour la fabrication d’intercepteurs Patriot, elle ne commencerait pas à recevoir de nouveaux missiles avant un an, voire plus. Elle aura besoin d’autres missiles pour répondre à ses besoins immédiats et exhorte ses alliés à lui céder une partie des leurs.

L’ancienne ambassadrice de l’Ukraine aux États-Unis, Olha Stefanishyna, a déclaré la semaine dernière que Kyiv étudiait également l’achat à long terme d’intercepteurs PAC-3 , ainsi que la possibilité d’échanger des livraisons avec d’autres pays afin de les obtenir plus rapidement. Elle a indiqué que Lockheed Martin était pleinement engagé et s’efforçait d’envoyer prochainement une équipe en Ukraine.

Lockheed Martin a déclaré être un partenaire de sécurité engagé aux côtés des États-Unis, de l’Ukraine et des alliés de l’OTAN. « Nous sommes prêts à soutenir une voie à suivre pour l’Ukraine », a déclaré un porte-parole de l’entreprise, sans fournir plus de détails.

Selon des responsables américains, la question de l’octroi de licences pour la production d’armes américaines en Europe fait l’objet de discussions actives depuis que l’invasion russe de 2022 a mis en évidence les lacunes des arsenaux européens, et certains accords ont déjà été conclus.

Les responsables ont toutefois souligné que la mise en place de nouvelles chaînes de production de composants n’était pas une mince affaire, la production ne démarrant généralement qu’entre trois et sept ans après la signature d’un accord de licence.

Les stocks mondiaux de ces missiles haut de gamme ont diminué depuis la guerre en Iran, les Patriots initialement destinés à l’Ukraine ayant été réaffectés à l’armée américaine et aux alliés des États-Unis dans le Golfe. L’Ukraine espère qu’un accord de production lui permettra de reconstituer son arsenal au fil du temps.