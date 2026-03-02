Selon certaines sources, les États-Unis ont du mal à écarter les risques liés aux "minerais de la zone de guerre" du Congo, même après l'adoption d'un pacte

* Selon des sources, des difficultés persistent en matière de politique et de permis

* Selon un diplomate américain, les États-Unis doivent agir sur le M23 pour que les accords progressent

* Selon les analystes, les entreprises chinoises sont confrontées à un allègement de la charge de conformité

par Maxwell Akalaare Adombila et Ange Kasongo

Les États-Unis ont progressé dans leurs efforts pour arracher les minerais stratégiques du Congo à l'orbite de la Chine, mais les conflits, les licences contestées et les exigences de conformité ralentissent encore la progression de Washington dans une région que son rival domine , ont déclaré des diplomates et des représentants de l'industrie.

La République démocratique du Congo, qui abrite la plus grande réserve de cobalt au monde et de riches réserves de cuivre et de lithium, est au cœur des efforts déployés par les États-Unis pour réduire la dépendance de l'Occident à l'égard de la Chine en ce qui concerne les minerais rares.

Après que les États-Unis et le Congo ont signé un pacte sur les minéraux en décembre, Kinshasa a remis le mois dernier à Washington une liste restreinte de 44 projets couvrant le cuivre, le cobalt, le lithium, l'étain, l'or et les hydrocarbures, a rapporté Reuters.

Le partenariat entre les États-Unis et le Congo vise à débloquer les investissements, selon le département d'État américain, et à soutenir la mise en œuvre d'un accord de paix négocié par Washington entre le Congo et le Rwanda, que Kinshasa accuse de soutenir les rebelles du M23 qui combattent les troupes congolaises dans l'est du pays.

Mais plusieurs des actifs présélectionnés se trouvent dans des zones politiquement tendues ou font l'objet de litiges en matière de permis, ce qui rend peu probable la conclusion d'accords miniers rapides et fiables, ont déclaré les sources, qui comprennent des représentants du gouvernement congolais et du secteur minier. Elles ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère sensible des discussions.

LE CONGO RALENTIT LES ACCORDS, SELON UNE SOURCE

Un diplomate américain a déclaré que Kinshasa ralentissait délibérément la conclusion de nouveaux accords afin de pousser Washington à accroître la pression sur le M23 avant que d'autres mesures ne soient prises. Reuters n'a pas pu vérifier cette affirmation de manière indépendante.

Le gouvernement congolais n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. En arrière-plan, un haut fonctionnaire du gouvernement a qualifié ces allégations de "spéculations".

"L'accord a son propre rythme: une période de réception des offres, une période de transactions", a déclaré le fonctionnaire. Le Rwanda, qui nie soutenir le M23, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le département d'État américain a déclaré à Reuters que les États-Unis restaient "profondément préoccupés" par la violence dans l'est du Congo et qu'ils incitaient les partenaires régionaux à renforcer le cessez-le-feu, en exhortant le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et à se retirer conformément à l'accord de paix de décembre.

Le ministère a déclaré que Washington espérait voir des progrès rapides sur des accords clés, y compris une proposition de Glencore de vendre des actifs de cuivre et de cobalt au consortium Orion soutenu par les États-Unis, l'offre de Virtus Minerals basée aux États-Unis pour la Chemaf axée sur le Congo, et l'extension de la ligne de chemin de fer du corridor de Lobito .

L'inclusion de Kinshasa dans la liste des candidats pour la mine Rubaya , qui fournit environ 15% du coltan mondial et se trouve sous le contrôle du M23/AFC, indique que le Congo souhaite une action plus forte des États-Unis contre le M23, a déclaré Joshua Walker du Groupe de recherche sur le Congo de l'Université de New York (NYU).

Les investissements sont peu probables tant que le groupe tient le territoire, a-t-il ajouté.

L'influence des États-Unis sur la sécurité a déjà été constatée dans certaines mines. Alphamin Resources AFM.V a redémarré sa mine d'étain de Bisie uniquement après que les pressions diplomatiques américaines aient contribué à atténuer les combats dans le territoire autour du site, bien qu'elle prévienne que de nouveaux affrontements pourraient menacer l'accès et les opérations.

BLOCAGE DES PERMIS

Le blocage des autorisations au Congo est un frein structurel aux nouveaux investissements américains, a déclaré Michael Bahati, analyste en chef de la société de conseil Ascendance Strategies, mais en outre, certains actifs sur la liste de Kinshasa sont embourbés dans des litiges, des droits incomplets et des registres de propriété, et des rapports de transparence lents.

À Manono, une ressource de lithium de classe mondiale, la société KoBold, soutenue par les États-Unis, tente actuellement de régler un différend avec la société australienne AVZ, tandis que la société chinoise Zijin 601899.SS , dans la même région, prépare des expéditions pour le mois de juin .

Les actifs à haute teneur en cuivre et en cobalt, y compris les concessions de Chemaf et de Gecamines, sont confrontés à des différends politiques et à des problèmes d'autorisation qui découragent les prêteurs occidentaux. La vente de Chemaf à Virtus, soutenu par les États-Unis, s'est ralentie après que les propriétaires ont signalé que l'offre d'environ 30 millions de dollars ne couvrait pas les lourdes dettes de l'entreprise.

Même en ce qui concerne les soi-disant "gains faciles" - le retraitement des résidus, par exemple, ou les raffineries de cobalt proposées - Kinshasa a indiqué que le succès dépendait des réformes de gouvernance et des garanties de sécurité que seul Washington peut aider à fournir.

Selon Geraud-Christian Neema, analyste de la géopolitique des ressources naturelles en Afrique, ces goulets d'étranglement révèlent un fossé entre l'intention stratégique des États-Unis et leur capacité à mobiliser rapidement des capitaux.

Washington se concentre toujours sur les actifs "prêts à produire". Un changement à plus long terme nécessiterait que les entreprises américaines soient prêtes à assumer les risques au niveau du Congo et à attendre des années pour obtenir des bénéfices, un engagement que "peu d'entreprises américaines sont prêtes à prendre", a-t-il déclaré.

PROCÉDURE OCCIDENTALE CONTRE RYTHME CHINOIS

Les autorités congolaises reconnaissent qu'elles souhaitent que les acteurs américains agissent plus rapidement, mais elles affirment qu'ils ne peuvent pas contourner les obligations de conformité.

Alors que les entreprises américaines et occidentales sont souvent liées par des obligations telles que la vérification des contrôles anti-corruption, la preuve d'une chaîne de titres de propriété propre et la documentation des risques d'impact sur la communauté, les entreprises chinoises ne sont pas soumises aux mêmes régimes.

À Manono, l'avance prise par Zijin dans la construction des routes, de l'électricité et des liaisons portuaires façonne déjà le projet. Le responsable de KoBold au Congo a déclaré que l'entreprise chercherait à partager cette infrastructure une fois que ses différends en matière de propriété seraient résolus, un rythme qui reflète la charge de conformité à laquelle les entreprises soutenues par les États-Unis sont confrontées.

Le contraste est clair pour le secteur minier du Congo: les opérateurs chinois peuvent absorber l'incertitude que les entreprises occidentales ne peuvent pas, ce qui permet aux entreprises liées à Pékin de faire avancer les projets alors que les entreprises américaines restent bloquées dans des boucles de diligence raisonnable.

Pour l'instant, Kinshasa a réussi à attirer Washington plus profondément dans son orbite minière critique, en pariant que l'attention des États-Unis se traduira par des dividendes sécuritaires et politiques, a déclaré M. Walker de l'Université de New York.

"La forme que prendra cet engagement reste toutefois incertaine

Mais comme les entreprises chinoises contrôlent déjà plus de 70 % des ressources en cuivre-cobalt et autres minerais rares du Congo, rien n'indique encore que Washington puisse desserrer de manière significative l'emprise de Pékin.