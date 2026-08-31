Selon certaines sources, les États-Unis devraient approuver dès lundi l'élargissement des dérogations relatives aux biocarburants

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(Ajout de la lettre de l'API et des commentaires aux paragraphes 6 à 8)

* Selon certaines sources, l'EPA devrait annoncer lundi l'octroi de plus de 1,8 milliard de crédits de dérogation pour les biocarburants

* Parmi les demandeurs de dérogations figurent des raffineries appartenant à Marathon Petroleum et à Chevron

* La Maison Blanche a fait pression pour obtenir un élargissement des dérogations afin de contribuer à la maîtrise des prix de l'essence pendant la guerre avec l'Iran

par Jarrett Renshaw

L’administration Trump devrait approuver dès lundi une augmentation du volume des dérogations accordées aux raffineurs de pétrole américains concernant les obligations de mélange de biocarburants, selon deux personnes proches du dossier, dans le cadre des efforts visant à atténuer la pression à la hausse sur les prix de l’essence.

Les législateurs des États agricoles avaient fait pression sur la Maison Blanche pour qu’elle n’étende pas les dérogations au-delà des montants fixés en début d’année, bien que les raffineurs les aient sollicitées afin de réduire leurs coûts de production de carburant. Les agriculteurs craignent que ces dérogations ne réduisent la demande pour leurs récoltes, tandis que les deux parties divergent sur la question de savoir si cet assouplissement permettra réellement de faire baisser significativement les prix de l’essence.

L’Agence de protection de l’environnement (EPA) devrait accorder des dérogations pour l’année en cours à un groupe de petites raffineries, portant sur plus de 1,8 milliard de crédits de carburant renouvelable , ont indiqué ces sources. Parmi les demandeurs de dérogations figurent des installations appartenant aux géants pétroliers Marathon Petroleum MPC.N et Chevron CVX.N .

Cette mesure ferait pratiquement doubler le nombre de crédits que l’agence avait initialement prévu pour l’année.

À la suite d’une intense campagne de lobbying menée par les législateurs des régions agricoles et leurs alliés, l’EPA envisage également un plan visant à compenser le préjudice causé aux agriculteurs par l’élargissement des exemptions en réouvrant les quotas de biocarburants de 2027 et en ajoutant environ 500 millions de crédits de carburants renouvelables, voire davantage, ont indiqué ces sources.

L’American Petroleum Institute (API), le plus grand groupe professionnel du secteur pétrolier du pays, a exhorté lundi l’administration Trump à rejeter cet ensemble d’exemptions plus important que prévu, avertissant que cela compromettrait la sécurité réglementaire des raffineurs. Dans une lettre adressée à Lee Zeldin, administrateur de l’EPA, Mike Sommers, directeur général de l’API, a déclaré qu’accorder des exemptions "nettement supérieures" au niveau prévu par l’agence constituerait "un recul significatif" alors que l’administration s’attache à faire baisser les prix des carburants.

L’API s’est également opposé au transfert, dans les années à venir, des obligations en matière de biocarburants faisant l’objet d’une dérogation vers les grands raffineurs, estimant que cela porterait préjudice aux entreprises qui avaient planifié leurs activités en fonction des exigences déjà finalisées par l’EPA.

"Ces deux mesures introduiraient de l’incertitude sur le marché des carburants", a écrit M. Sommers, ajoutant que de "nouvelles surprises en matière de conformité" constitueraient "un pas dans la mauvaise direction, au pire moment possible ".

UN EFFORT PLUS LARGE DE LA MAISON BLANCHE

L’EPA a déclaré au début du mois qu’elle se prononcerait sur les demandes d’exemption en cours d’ici la fin du mois d’août , mais cette décision pourrait être reportée à mardi, ont indiqué des sources à Reuters.

La Maison Blanche a renvoyé les questions concernant la dernière délivrance de dérogation à l’EPA, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce plan élargi s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de la Maison Blanche visant à maîtriser les prix de l’essence, qui ont grimpé en flèche pendant le conflit entre les États-Unis et l’Iran, selon des personnes proches du dossier. L’administration cherche des moyens d’alléger la pression à la pompe, mais tient à éviter un retour de bâton politique de la part des agriculteurs à l’approche des élections législatives de novembre.

Cette décision place le président Donald Trump au cœur d’un conflit de longue date entre les industries du raffinage du pétrole et des biocarburants au sujet de la norme nationale sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), qui impose aux raffineurs d’incorporer des quantités croissantes d’éthanol et d’autres carburants renouvelables dans l’essence et le diesel.

La norme relative aux carburants renouvelables, établie par le Congrès, impose aux raffineurs et aux importateurs de carburants d’incorporer des volumes spécifiques de carburants renouvelables dans l’approvisionnement national en carburants destinés aux transports, ou d’acheter des crédits appelés "numéros d’identification des renouvelables" (RIN).

Les petites raffineries peuvent demander à être exemptées de ces exigences sileur mise en conformité leur causerait des difficultés économiques disproportionnées. L’EPA, qui gère ce programme, a subi des pressions politiques tant de la part du secteur du raffinage que de celui de l’agriculture quant à l’étendue des dérogations à accorder.