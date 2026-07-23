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Selon certaines sources, les dirigeants du secteur pétrolier s'empressent de finaliser la migration des contrats au Venezuela
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 21:16
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les entreprises devraient signer de nouveaux accords d'ici le 28 juillet

* Le taux de redevance pondéré figure parmi les éléments clés des négociations

* Les nouveaux arrivants disposeront de plus de temps pour finaliser leurs accords

(Ajout d'informations sur l'absence de réponse au paragraphe 6, de détails aux paragraphes 5, 7-8 et 11, et de photos) par Marianna Parraga et Deisy Buitrago

Le ministère vénézuélien du Pétrole a fait savoir aux partenaires de la compagnie énergétique publique PDVSA qu’il maintiendrait la date butoir du 28 juillet qu’il avait fixée pour faire passer les contrats pétroliers et gaziers sous un nouveau cadre juridique approuvé en janvier, ce qui pousse les dirigeants à accélérer la finalisation des négociations, ont indiqué quatre sources proches des pourparlers.

Fin janvier, l’Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé une réforme en profondeur de la loi sur les hydrocarbures, pilier de l’industrie énergétique du pays, accordant aux entreprises une autonomie pour exploiter des projets pétroliers et gaziers et introduisant un nouveau modèle fiscal. Le ministère du Pétrole a accordé un délai maximal de six mois pour adapter tous les contrats existants au nouveau cadre.

Cette transition concerne une vingtaine d’entreprises étrangères et locales, dont le géant pétrolier américain Chevron

CVX.N , l’espagnol Repsol REP.MC et l’italien Eni ENI.MI , dont la plupart mènent plusieurs projets en partenariat ou sous contrat avec PDVSA.

Les négociations se sont accélérées ces derniers jours avec l’arrivée à Caracas de dirigeants étrangers venus négocier la longue liste de documents à signer, après les deux séismes du mois dernier qui ont entraîné des retards et mis hors service le principal aéroport du pays, ont indiqué ces sources.

La plupart des réunions consacrées aux négociations contractuelles se déroulent dans des hôtels de Caracas, PDVSA n’ayant pas encore donné instruction à son personnel de reprendre le travail depuis son siège social, qui a subi des dégâts lors des séismes, ont ajouté ces personnes.

Le ministère du Pétrole, PDVSA, Chevron, Repsol et Eni n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

DES NIVEAUX DE COMPLEXITÉ

Un taux de redevance pondéré issu d’une nouvelle taxe sur les hydrocarbures est devenu l’élément le plus important des contrats principaux en cours de transactions, les estimations officielles ne correspondant pas aux calculs de certaines entreprises, ont indiqué ces sources.

La plupart des entreprises ont fourni tous les documents initialement requis, mais on ignore si certains contrats et coentreprises seront finalement résiliés. Le ministère pourrait autoriser les entreprises à soumettre ultérieurement certaines annexes au contrat principal, notamment les plans récemment demandés pour que chaque projet énergétique produise sa propre électricité, selon ces sources.

Certains des plus grands partenaires de PDVSA négociant l’extension de projets, dont Chevron, ont enregistré des progrès ces derniers mois en obtenant l’approbation par le ministère d’autorisations clés, selon des documents publiés au Journal officiel.

Les entreprises qui s’implantent au Venezuela pour la première fois – principalement des prospecteurs étrangers et des sociétés peu connues – ne disposent pas de délai précis pour négocier et convenir des termes contractuels à la suite des accords préliminaires signés depuis le début de l’année, ont ajouté ces sources.

Parmi ces entreprises figurent notamment des filiales des sociétés américaines Crossover Energy et Hunt Oil, parmi bien d’autres. Les accords préliminaires ne sont pas contraignants.

Venezuela

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