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Selon certaines sources, le terminal de la CPC sur la mer Noire s'apprête à reprendre les chargements de pétrole
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 11:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le terminal de la mer Noire du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC), situé sur la côte russe, devrait reprendre ses opérations de chargement de pétrole dans le courant de la journée de lundi, après une interruption d'une semaine due à des attaques de drones, ont indiqué trois sources du secteur à Reuters.

Le CPC, qui représente plus de 80% des exportations de pétrole du Kazakhstan, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les chargements de pétrole avaient été suspendus il y a une semaine à la suite d'attaques de drones contre des pétroliers à proximité ou au sein même du terminal, qui traite environ 2% de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Cette suspension avait entraîné une forte baisse de la production pétrolière au Kazakhstan .

Long de plus de 1.500 km (940 miles), l'oléoduc de la CPC relie le gisement de Tengiz, situé à l'ouest du Kazakhstan, au port de Novorossiysk, sur la côte russe de la mer Noire, en passant par la Russie.

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