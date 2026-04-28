Selon certaines sources, le raffineur chinois Hengli, visé par des sanctions américaines, restructure sa filiale à Singapour

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* La raffinerie Hengli Petrochemical (Dalian) a été sanctionnée par les États-Unis

* La participation majoritaire de la filiale singapourienne de Hengli a été cédée

* Les États-Unis ont intensifié la pression sur les achats de pétrole iranien

* Hengli nie toute relation avec l'Iran

(Mise à jour avec plus de détails et de commentaires)

Le groupe chinois Hengli, dont la raffinerie a été sanctionnée par les États-Unis, a modifié la structure de l'actionnariat de sa filiale commerciale basée à Singapour afin de transférer le contrôle à une entité gouvernementale locale chinoise, ont déclaré des sources proches du dossier.

La filiale de Singapour, Hengli Petrochemical International, est désormais détenue à 95 % par Dalian Changxing International Trade, tandis que Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery détient 5 %, ont indiqué ces sources, citant un document sur l'actionnariat qu'elles ont reçu de la société.

Auparavant, la filiale singapourienne était détenue à 100 % par Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery. Dalian Changxing International Trade est détenue par une entité gouvernementale locale chinoise, selon Qichacha, une base de données d'informations sur les entreprises.

Un porte-parole de Hengli n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plusieurs responsables du secteur du trading ont déclaré douter que cette mesure permette de protéger la filiale de Singapour de la méfiance de ses contreparties, compte tenu de sa structure de propriété au moment où la mesure américaine a été dévoilée vendredi.

“Les banques et les contreparties prendront leurs propres décisions en matière de conformité et feront preuve d’une grande prudence”, a déclaré une source.

Deux courtiers maritimes basés en Occident et deux courtiers en produits dérivés ont déclaré à Reuters qu'ils ne pouvaient plus conclure d'affaires avec la filiale de Singapour depuis l'annonce des sanctions.

Toutes les sources ont souhaité rester anonymes compte tenu du caractère sensible de la question.

La filiale de Hengli à Singapour se concentre principalement sur le négoce de produits dérivés liés au pétrole brut et aux produits pétrochimiques, avec un volume limité de négoce physique de carburants raffinés, ont indiqué des traders.

Vendredi, le département du Trésor américain a dévoilé des sanctions à l'encontre de Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, une filiale de Hengli Petrochemical 600346.SS , affirmant qu'elle avait acheté pour plusieurs milliards de dollars de pétrole iranien.

Hengli Petrochemical, cotée à Shanghai, a nié avoir eu des relations commerciales avec l'Iran.

Ce raffineur privé, qui exploite un site intégré de transformation du brut en produits chimiques d'une capacité de 400 000 barils par jour dans la ville de Dalian, au nord-est du pays, a exporté en moyenne au moins 50 000 tonnes métriques de produits pétrochimiques par mois l'année dernière, selon les données de suivi des navires de Kpler.

L'année dernière, un autre grand raffineur chinois présent à Singapour, Shandong Yulong Petrochemical , a vu ses fournisseurs non russes, ses clients étrangers, ses banques et ses fournisseurs cesser toute relation commerciale avec lui après avoir fait l'objet de sanctions de la part de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne pour avoir négocié du pétrole russe.