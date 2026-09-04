Selon certaines sources, le président chinois Xi Jinping s'accompagnera d'une importante délégation de directeurs généraux lors de sa visite aux États-Unis

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* Xi se déplace rarement en compagnie de directeurs généraux chinois depuis la vague de répression contre les entreprises

* La visite des directeurs généraux chinois est l'occasion de proposer des investissements aux États-Unis

* Ce sommet sera essentiellement symbolique et ne débouchera que sur peu de résultats concrets

par Laurie Chen et Eduardo Baptista

Le président Xi Jinping prépare une importante délégation d’hommes d’affaires pour l’accompagner lors de sa visite à Washington, ont indiqué deux sources, une initiative inhabituelle compte tenu du scepticisme des États-Unis à l’égard des investissements chinois et des relations tendues entre Pékin et le secteur privé.

Xi se rend rarement à l’étranger en compagnie de dirigeants d’entreprise, dont beaucoup sont tombés en disgrâce après la vague de mesures de répression réglementaires lancées par Pékin en 2020 contre les secteurs de la technologie, de l’éducation et de l’immobilier.

La délégation d’hommes d’affaires prévue pour le sommet du 24 septembre n’avait pas encore été évoquée auparavant. Reuters n’a pas pu déterminer quels dirigeants feraient partie de cette délégation.

Cette initiative vise en partie à signaler la volonté de la Chine de soutenir les investissements et les relations commerciales avec les États-Unis, tout en offrant à la Maison Blanche des retombées économiques potentielles à l’approche des élections de mi-mandat, a déclaré l’une des sources proches des discussions.

Ces dernières années, les entreprises chinoises ont fait l’objet d’une surveillance accrue concernant leurs investissements et leurs activités commerciales aux États-Unis.

Washington a imposé un droit de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois importés, interdit les importations de drones, de routeurs et de robots étrangers, et imposé la cession des activités américaines de TikTok. Il a également inscrit les grandes entreprises technologiques chinoises sur la « Entity List » (liste des entités) regroupant les entreprises ou organisations considérées comme une menace pour la sécurité nationale, ainsi que sur une liste noire du Pentagone .

La dernière fois que Xi Jinping a emmené une importante délégation d’hommes d’affaires aux États-Unis, c’était en 2015. Cette délégation comprenait notamment Jack Ma, fondateur d’Alibaba 9988.HK , Pony Ma, fondateur de Tencent 0700.HK , ainsi que des dirigeants de banques chinoises et d’entreprises publiques.

Au cours de cette visite, la Chine a signé un accord de 38 milliards de dollars portant sur 300 appareils Boeing BA.N et Xi a rencontré des dirigeants du secteur technologique américain, notamment Tim Cook, directeur général d’Apple

AAPL.O , Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon AMZN.O .

À l’inverse, le président américain Donald Trump s’est rendu en Chine accompagné d’importantes délégations de dirigeants américains, notamment lors de visites en 2017 et en mai de cette année, dans le but d’obtenir un meilleur accès aux marchés chinois.

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION D'ENTREPRENEURS AMÉRICAINS S'EST RENDUE À PÉKIN

Selon ces sources, M. Trump s’est rendu en Chine en mai avec 18 dirigeants américains, parmi lesquels Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Elon Musk.

« J’ai le sentiment que les Chinois… vont accorder davantage d’importance au rôle de ces hommes d’affaires en les invitant à rejoindre la délégation », a déclaré Scott Kennedy, expert des affaires chinoises au Center for Strategic and International Studies.

La participation de ces dirigeants pourrait s’avérer « vraiment précieuse », a-t-il ajouté.

M. Kennedy a opposé l’approche chinoise à l’organisation de la délégation américaine en mai, qui, selon lui, avait été constituée à la hâte et dont les dirigeants étaient « davantage des figurants que des participants à part entière ».

Le Trésor américain, le Bureau du représentant américain au commerce et le Département d’État n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les ministères chinois des Affaires étrangères et du Commerce n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

UN SOMMET SYMBOLIQUE

Les deux pays ont annoncé en mai la mise en place de mécanismes officiels pour gérer leurs relations commerciales et d’investissement; toutefois, trois sources distinctes informées du dossier ont indiqué que le Conseil de l’investissement avait peu de chances de déboucher sur des résultats significatifs lors du sommet, en raison du contexte américain difficile pour les investissements chinois.

Les attentes concernant ce sommet restent modestes, les perspectives de percées majeures étant limitées, ont indiqué ces sources.

Pékin et Washington restent également divisés sur la question de savoir quels produits devraient être considérés comme « non sensibles » dans le cadre du Conseil du commerce, ont indiqué les trois sources.

Une dizaine de catégories de produits «non sensibles» sont actuellement à l’étude en vue de leur inclusion, mais cela pourrait changer à l’approche du sommet, a précisé l’une des sources.

CONSEIL DU COMMERCE

Parvenir à un accord sur le Conseil du commerce figure parmi les principales priorités des États-Unis pour ce sommet, au même titre que l’obtention d’un plus grand nombre de licences d’exportation de terres rares pour les entreprises américaines, ont indiqué ces sources.

Un responsable américain souhaitant garder l’anonymat a déclaré que l’administration continuait de faire pression sur ses homologues chinois pour qu’ils remédient au non-respect par la Chine de l’accord annoncé à Busan en octobre, qui avait permis de conclure une trêve commerciale d’un an suspendant certains contrôles à l’exportation et droits de douane, ainsi que d’autres préoccupations bilatérales.

Pékin a insisté pour obtenir de nouveaux allègements tarifaires. Le ministère chinois du Commerce a déclaré en juillet que les deux parties étudiaient des réductions tarifaires réciproques portant sur des produits d’une valeur de 30 milliards de dollars.

Alors que la Cour suprême des États-Unis a invalidé en février les droits de douane liés à la Chine imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act), Washington a par la suite instauré un droit de douane global de 10 % sur les importations.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré jeudi que les deux pays feraient « certaines annonces concernant l’agriculture et les barrières non tarifaires » lors du sommet, sans donner plus de détails.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, M. Greer et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng se rencontreront début septembre pour discuter des résultats attendus du sommet, ont indiqué quatre sources à Reuters. Reuters n’a pas pu déterminer la date ni le lieu exacts de ces discussions.