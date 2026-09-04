Selon certaines sources, le géant des fonds spéculatifs Citadel chercherait à acquérir des actifs liés à la production de pétrole de schiste aux États-Unis

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* Selon certaines sources, Citadel aurait récemment mené des discussions en vue d'acquérir des actifs liés à la production de pétrole de schiste aux États-Unis

* Citadel avait soumis une offre pour WildFire Energy avant que Magnolia ne la rachète pour 4,06 milliards de dollars

* Cette démarche pourrait faire écho à celle de Citadel l'année dernière, qui avait racheté des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis

par David French

Citadel a mené des négociations en vue d’acquérir des actifs de production pétrolière aux États-Unis, alors que le fonds spéculatif et négociant en matières premières envisage de poursuivre son expansion dans la détention d’actifs physiques, ont déclaré cinq personnes proches du dossier.

La société fondée par Ken Griffin figurait parmi les soumissionnaires pour WildFire Energy, mise en vente plus tôt cette année par les sociétés de rachat Warburg Pincus et Kayne Anderson, selon quatre de ces sources. C'est finalement l'

MGY.N Magnolia Oil & Gas qui a remporté l'enchère, s'engageant à racheter l'opérateur du gisement de schiste d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, pour 4,06 milliards de dollars.

L'offre sur WildFire faisait partie d’une poignée de négociations menées ces dernières semaines par Citadel avec des sociétés de capital-investissement détenant des entreprises d’exploration et de production, en vue de l’acquisition d’actifs à forte composante pétrolière, ont indiqué ces sources. Elles ont demandé à rester anonymes car cette affaire relève de la vie privée.

Alors que les prix du brut flambent et que les tensions au Moyen-Orient perturbent les marchés énergétiques mondiaux, les actifs américains dans le pétrole et le gaz naturel suscitent un intérêt accru de la part des acheteurs, car ils permettent de livrer du pétrole sans passer par des goulets d’étranglement tels que le détroit d’Ormuz.

Bien que cela soit peu courant, les fonds spéculatifs et les sociétés de négoce qui négocient traditionnellement des matières premières en bourse ont également accru leur détention d'actifs physiques, souvent pour compléter leurs activités de négoce.

Citadel et Warburg n’ont pas souhaité faire de commentaires. Kayne Anderson n’a pas répondu à une demande de commentaires.

ACTIF DE PLATEFORME

Citadel est déjà un acteur majeur du négoce du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité et d’autres matières premières.

La détention d’actifs de production physiques peut constituer une couverture naturelle pour les sociétés financières qui négocient des matières premières par le biais de contrats à terme et de produits dérivés, car les barils physiques qu’elles produisent ont tendance à prendre de la valeur dans les mêmes conditions de marché — telles que des perturbations de l’approvisionnement ou des chocs géopolitiques — susceptibles d’engendrer des pertes sur leurs positions de trading sur papier.

Les cours du pétrole sont restés élevés cette année, le brut américain CLc1 ayant atteint jeudi son plus haut niveau depuis six semaines dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Cette situation a profité aux producteurs de pétrole, dont beaucoup ont enregistré au deuxième trimestre leurs meilleurs résultats depuis des années . Les dirigeants du secteur ont également averti que la tension sur l’offre pourrait mettre des mois à s’atténuer, même si les hostilités devaient cesser immédiatement.

D'autres grands négociants en matières premières se sont également diversifiés dans la production de pétrole et de gaz, générant de bons rendements. En juillet, Vitol a conclu un accord pour la vente de sa coentreprise américaine de schiste VTX Energy Partners, et Reuters a rapporté la semaine dernière que Gunvor était en pourparlers pour acquérir des actifs dans le gisement de schiste de Haynesville pour plus d'un milliard de dollars.

Pour Citadel, l’acquisition d’une plateforme telle que WildFire offrirait non seulement des actifs de production, mais aussi une équipe de direction déjà en place pour les exploiter et gérer d’éventuelles acquisitions futures .

Cela refléterait l’approche adoptée par Citadel lors de son entrée sur le marché américain de la production de gaz naturel l’année dernière. Citadel a racheté Paloma Natural Gas à EnCap Investments en février 2025, l’a rebaptisée Apex Natural Gas, puis a acquis d’autres actifs, notamment auprès de l’ CRK.N Comstock Resources et d’Azul Resources, soutenue par Carnelian Energy Capital.