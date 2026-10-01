Selon certaines sources, le fonds macro phare de Bridgewater affiche des gains à deux chiffres cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, le fonds Pure Alpha a progressé de 18,4 % au cours des neuf premiers mois

* Le fonds AIA Macro affiche une hausse de 16,4 % sur la même période, selon une source

* Le fonds AIA gère plus de 4,5 milliards de dollars depuis son lancement fin 2023

(Ajout de détails supplémentaires et de contexte sur les derniers résultats de Bridgewater tout au long de l'article)

par Anirban Sen

Le fonds macro Pure Alpha, produit phare de Bridgewater Associates, a progressé de 18,4 % au cours des neuf premiers mois de l’année, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier, après avoir bravé un contexte de marché volatil au cours du trimestre et une forte vague de ventes de titres liés à l’intelligence artificielle en juillet.

De nombreux hedge funds mondiaux ont renoncé à des gains importants en juillet en raison du dénouement des positions liées aux technologies. Depuis lors, cependant, le secteur s’est redressé. Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’indice S&P 500 .SPX et l’indice Nasdaq Composite

.IXIC ont bondi respectivement de 11,5 % et 15,4 %. Les hedge funds mondiaux affichent, en moyenne, une hausse de 7,25 % depuis le début de l’année, selon une note de Morgan Stanley datée du 25 septembre et envoyée à ses clients.

Bridgewater, qui gère actuellement environ 102 milliards de dollars d’actifs, a misé ces dernières années sur de nouvelles stratégies, notamment un fonds qui utilise l’intelligence artificielle pour prendre ses décisions d’investissement.

Ce fonds axé sur l’intelligence artificielle, ou fonds AIA Macro, a enregistré une hausse de 16,4 % au cours de la même période, jusqu’au 29 septembre, a indiqué l’une des sources. Depuis son lancement fin 2023, le fonds AIA affiche un rendement annualisé de 13,2 % et gère actuellement plus de 4,5 milliards de dollars.

Le pari de Bridgewater sur la stratégie d’IA a débuté en 2018 sous la houlette de Greg Jensen, directeur des investissements, qui dirige l’équipe « Artificial Investor » de la société, composée de 80 membres, et qui figure parmi les premiers investisseurs des leaders du marché de l’IA, OpenAI et Anthropic. C’est Jensen qui a lancé l’offensive de Bridgewater dans le domaine de l’apprentissage automatique en 2012, en recrutant Dave Ferrucci, anciennement chez IBM Watson. En 2018, il a recruté un autre data scientist de premier plan, Jas Sekhon, qui occupe actuellement le poste de directeur de la stratégie chez Google DeepMind.

Cette offensive dans le domaine de l’IA intervient à un moment où d’éminents chercheurs alertent sur le fait que les entreprises n’en font pas assez pour protéger le monde contre les conséquences potentiellement désastreuses de la création de systèmes d’IA capables de s’auto-améliorer et qui pourraient dépasser la capacité des humains à les contrôler.

Dans une récente tribune, Jensen a fait valoir que c’est au gouvernement, plutôt qu’au secteur privé, qu’il revient de définir des normes régissant la manière dont les modèles d’IA sont développés, mis sur le marché et utilisés.

UNE RÉORGANISATION STRATÉGIQUE STIMULE LES RENDEMENTS

Ces derniers rendements interviennent alors que Bridgewater commence à récolter les fruits de la refonte stratégique orchestrée par le directeur général Nir Bar Dea en 2023, après qu’il eut pris les rênes de la société fondée par Ray Dalio.

Bridgewater a, dans une certaine mesure, réussi à inverser la tendance après des années de sous-performance qui avaient précédé la nomination de Bar Dea au poste de co-directeur général en 2022. L’année dernière, le fonds macro phare de Bridgewater a enregistré une performance record , avec une hausse de 34 %, surpassant tous ses principaux concurrents parmi les fonds spéculatifs.

Dalio a cédé le solde de sa participation dans la société l’année dernière et s’est retiré du conseil d’administration, mettant ainsi un terme à ce qui a été largement considéré comme une transition de direction tumultueuse. Plus tôt cette année, Bridgewater a nommé l’un de ses directeurs des investissements, Bob Prince, à la présidence de son conseil d’administration.

Basée à Westport, dans le Connecticut, Bridgewater a été fondée par Dalio depuis son appartement de deux chambres à New York en 1975. Après avoir pris la direction générale, Bar Dea a entrepris une refonte stratégique en limitant les nouvelles entrées de capitaux dans Pure Alpha et en restituant certains actifs aux clients, réduisant ainsi le volume de fonds gérés par la société et pariant que cela lui permettrait de maximiser les rendements.

Parmi les autres dirigeants de la société figurent les co-directeurs des investissements Karen Karniol-Tambour, Jensen et Prince. En janvier, Bridgewater a promu le trader macro Ben Melkman au poste de directeur adjoint des investissements, aux côtés de David Trinh et Blake Cecil.