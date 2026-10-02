Chili : heurts entre étudiants et policiers lors d'une manifestation contre de possibles coupes dans l'éducation

Une manifestante scande des slogans lors d'une marche contre de possibles coupes dans l'éducation publique,en tenant une tête à l'effigie du président chilien José Antonio Kast à Santiago, le 1er octobre 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Des heurts ont opposé jeudi à Santiago des étudiants à la police lors d'une manifestation contre de possibles coupes dans l'éducation publique, au lendemain de la présentation par le président chilien José Antonio Kast de son projet de budget pour 2027.

Les policiers ont dispersé les étudiants à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Certains manifestants ont riposté en lançant des pierres et en brandissant des bâtons, a constaté l'AFP.

Dix-sept personnes ont été interpellées, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Les principales organisations étudiantes avaient appelé à manifester, alors que le contenu exact du premier budget du président d'extrême droite, arrivé au pouvoir en mars avec une promesse d'austérité, n'est pas encore connu.

Quelque 6.000 manifestants, selon les autorités, ont répondu à l'appel à se mobiliser sous le slogan "Pas un peso de moins pour l'éducation".

"Et elle va tomber, elle va tomber, l'éducation de Pinochet!", ont scandé les manifestants, en référence à l'admiration affichée de M. Kast pour l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet (1973-1990).

Des camions à canon à eau de la police dispersent des étudiants et éteignent un incendie lors d'une marche contre les politiques éducatives du président chilien José Antonio Kast, à Santiago, le 1er octobre 2026 ( AFP / RODRIGO ARANGUA )

Dans une ambiance festive, le cortège de plusieurs milliers de personnes est parti du centre de Santiago pour atteindre les environs du palais présidentiel de La Moneda.

Vêtue de noir, une manifestante a fait face aux jets des canons à eau, les bras ouverts, tenant dans une main une tête factice de José Antonio Kast.

Mercredi, le président a assuré qu'il maintiendrait la gratuité de l'enseignement supérieur pour plus de 600.000 étudiants, quelques mois après que le gouvernement avait envisagé de limiter ce droit.

Le gouvernement a également annoncé une hausse des financements consacrés à la sécurité (+9,1 %), l'un de ses principaux chevaux de bataille, ainsi que des fonds destinés à la croissance et à l'emploi (+8,1 %).