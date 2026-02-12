Selon certaines sources, le fabricant de moteurs d'avion CFM étudie un plan B pour la prochaine conception permettant d'économiser du carburant

Le plus grand fabricant de moteurs au monde, en termes d'unités, privilégie la conception d'un ventilateur ouvert

Il étudie également une alternative plus conventionnelle

Safran a donné au projet le nom de code "Advanced Ducted-Large"

Les constructeurs et les clients sont divisés sur les futures décisions technologiques

Le fabricant franco-américain de moteurs d'avion CFM étudie une conception plus conventionnelle de moteur à double flux, parallèlement à son option préférée pour un concept radical de soufflante ouverte pour les futurs avions à réaction, alors que l'industrie débat des économies de carburant et de la réduction des émissions, selon des sources industrielles.

L'entreprise détenue conjointement par GE Aerospace GE.N et le français Safran SAF.PA a défendu un moteur à rotor ouvert, doté d'une grande soufflante exposée au lieu d'un carter traditionnel, comme étant l'architecture la plus efficace et la plus respectueuse de l'environnement pour la prochaine série d'avions à réaction d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

Elle affirme que cela permettrait de réduire de 20 % la consommation de carburant et les émissions dans le cadre d'un programme de recherche très médiatisé appelé RISE.

Mais elle étudie également, de manière plus structurée que ce qui avait été annoncé précédemment, une conception dans laquelle la soufflante serait contenue dans une coque similaire à celle des moteurs actuels. Selon les experts, ce type de conception permet d'économiser moins de carburant, mais peut être plus adaptable.

LE NOM DE CODE SAFRAN RÉVÈLE UNE AUTRE CONCEPTION

Le choix des technologies a des implications potentielles non seulement pour l'efficacité des avions qui entreront en service vers 2040, mais aussi pour les stratégies commerciales d'Airbus et de Boeing.

Le projet d'étude de l'architecture alternative est apparu dans la description de poste d'un employé de Safran, consultée par Reuters.

Les fonctions de cet employé comprennent le travail sur des projets futurs, dont l'"Open Fan" et un projet distinct, non publié, que Safran a nommé en interne "Advanced Ducted-Large" (ADL).

Trois sources industrielles ont confirmé que CFM travaillait sur une architecture "ducted avancée" dans le cadre de RISE, qui vise un ensemble de technologies avant toute conception spécifique de moteur.

Safran et GE ont tous deux refusé de faire des commentaires.

CFM et ses deux actionnaires ont toujours affirmé qu'ils étaient prêts à fournir les moteurs que les avionneurs souhaitaient et n'ont jamais exclu d'opter pour une conception plus conventionnelle, même s'ils vantent les avantages de l'architecture à pales ouvertes.

Mais l'émergence d'un nom de code distinct au sein de l'un des actionnaires de CFM est le premier signe tangible que la conception d'un moteur alternatif est prise suffisamment au sérieux pour mériter une attention particulière.

L'INDUSTRIE EST DIVISÉE SUR LA NOUVELLE TECHNOLOGIE

Bien qu'il faille encore attendre quelques années, la conception de la prochaine série d'avions de transport de passagers et de leurs moteurs fait déjà l'objet de débats en raison des goulets d'étranglement en matière de maintenance, qui ont laissé des dizaines d'avions de transport de passagers inutilisés.

Les compagnies aériennes ont été touchées par l'usure plus importante que prévu des moteurs les plus récents, qui a absorbé une partie des économies réalisées grâce à une baisse de 15 % de la consommation de carburant.

Airbus soutient largement le concept de soufflante ouverte, tandis que Boeing - soutenu par le principal rival de CFM, Pratt & Whitney RTX.N , ainsi que par le britannique Rolls-Royce

RR.L - est moins convaincu.

Le mélange de conceptions incompatibles rendrait plus difficile le choix des compagnies aériennes, de sorte que les décisions finales devraient façonner des partenariats de plusieurs décennies et influer sur la manière dont les avions sont conçus et vendus.

Les clients influents sont également divisés, le géant du leasing AerCap AER.N exhortant les fabricants de moteurs à ne pas trop privilégier la consommation de carburant au détriment de la durabilité.

Le directeur général de Ryanair RYA.I , client majeur de Boeing et de CFM, souhaite que les motoristes mettent tout en œuvre pour réduire la consommation de carburant.

"Je suis prêt à faire des économies de carburant tous les jours. Mon coût le plus important est le carburant", a déclaré Michael O'Leary à Reuters.