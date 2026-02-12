JO 2026/Hockey sur glace: Les Bleus battus par la Suisse pour leur entrée en lice

Le match de hockey sur glace opposant la Suisse et la France aux JO 2026 à Milan

par Amy Tennery

L'équipe de France masculine de hockey sur glace ​a subi jeudi une lourde défaite contre la Suisse (4-0) pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

Le ​début de match des Français a été catastrophique avec deux buts ​encaissés après seulement trois minutes ⁠et six secondes de jeu : d'abord de Damien ‌Riat, puis de Janis Moser.

La deuxième nation mondiale, double vice-championne du monde en titre, a ensuite ​creusé l'écart dans ‌les dix dernières minutes du match grâce ⁠au doublé de Timo Meier (51e, 57e).

"Je pense qu'on a bien joué pendant 40 minutes. On n'a pas bien ⁠joué dans les ‌dix premières et les dix dernières et ⁠ça nous a coûté le match", a regretté le ‌gardien Antoine Keller.

Les Bleus, qui retrouvent les ⁠Jeux 24 ans après leur dernière participation, ⁠enchaîneront vendredi face ‌à la République tchèque, championne du monde 2024, avant ​un dernier match de ‌tour préliminaire dimanche contre le Canada, nonuple champion olympique.

"Je pense qu'on sera bien ​meilleur que ça. On doit juste rester positif, apprendre de nos petites erreurs. Je vais ⁠regarder quelques vidéos, essayer d'être prêt dès le début et d'être meilleur qu'aujourd'hui", a déclaré l'attaquant Alexandre Texier, seul joueur français à évoluer en NHL, la toute puissante ligue nord-américaine.

(Reportage d'Amy Tennery, version française Vincent Daheron, édité ​par Kate Entringer)