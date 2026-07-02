Selon certaines sources, la société koweïtienne KPC demanderait à certains soumissionnaires pour un oléoduc de former des consortiums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour: BlackRock a refusé de commenter) par Hadeel Al Sayegh, Federico Maccioni et Yousef Saba

La Kuwait Petroleum Corporation (KPC) demande à certains fonds internationaux participant à l'appel d'offres pour une participation de 7 milliards de dollars dans son réseau d'oléoducs, de recruter d'autres investisseurs afin de consolider leurs offres, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier.

Cela permettra également aux petits investisseurs entretenant des relations avec KPC de participer au processus, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer dans les médias.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large menée par les compagnies pétrolières des États du Golfe et les investisseurs souverains visant à lever des fonds à partir d’actifs d’infrastructure et à attirer des capitaux étrangers, alors qu’ils cherchent à diversifier leurs activités au-delà du pétrole et à financer leurs plans d’investissement nationaux.

Voici quelques détails clés:

* Blackstone BX.N s’est positionnée comme soumissionnaire dans le cadre de l’opération KPC.

* C’est la première fois qu’elle participe à cette vague de transactions portant sur les infrastructures des compagnies pétrolières nationales du Golfe, qui a attiré des concurrents tels que BlackRock BLK.N et sa filiale Global Infrastructure Partners (GIP), ainsi que KKR KKR.N et d’autres.

* Saudi Aramco 2222.SE , l’ADNOC d’Abou Dhabi et d’autres entreprises énergétiques régionales ont mis en œuvre des stratégies d’actifs similaires ces dernières années.

* Saudi Aramco a signé un contrat de cession-bail de 11 milliards de dollars portant sur ses installations de traitement de gaz de Jafurah avec un consortium de fonds gérés par GIP, dans le cadre d’une transaction finalisée en octobre.

* GIP (BlackRock), Brookfield, EIG Global Energy Partners, KKR et Apollo sont également passés à l’étape suivante du processus de vente, ont indiqué ces sources.

* KPC, EIG, KKR, Apollo, Blackstone, Brookfield et BlackRock ont refusé de commenter.

* La vente de l'oléoduc a perdu des soumissionnaires depuis le début du processus, Macquarie s'étant retiré de la course, tandis qu'un montage financier d'environ 6 milliards de dollars se met en place pour soutenir le futur acquéreur, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

* KPC a lancé cette opération dès les premières phases de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , soulignant ainsi la volonté du Koweït de poursuivre ses projets de levée de fonds malgré le contexte géopolitique.