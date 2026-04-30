Selon certaines sources, la société italienne Dolomiti Energia choisit Intesa et Goldman Sachs pour diriger son éventuelle introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Francesca Landini et Elvira Pollina

Le groupe régional italien Dolomiti Energia a sélectionné des banques en vue d'une introduction en bourse (IPO) prévue plus tard cette année, qui pourrait valoriser le groupe à plus de 3 milliards d'euros (3,50 milliards de dollars), ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Le directeur général Stefano Granella avait déclaré en octobre dernier que le groupe visait à introduire à la Bourse de Milan, ce qui constituerait un coup de pouce pour l'indice des valeurs vedettes après qu'une série d'entreprises l'aient quitté ces dernières années.

Intesa Sanpaolo ISP.MI et Goldman Sachs ont été engagés comme coordinateurs mondiaux, ont indiqué les sources.

Elles ont précisé que le groupe visait une cotation en octobre, ajoutant que l'introduction en bourse restait soumise aux conditions du marché et pourrait valoriser la société entre 3 et 4 milliards d'euros.

Ce groupe énergétique intégré est le quatrième producteur d'énergie hydroélectrique en Italie, avec 39 sites sous gestion, et tire 98% de sa production électrique de sources renouvelables. Il assure également la distribution d'électricité et la collecte des déchets.

Dolomiti Energia n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters. Intesa Sanpaolo et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Le service public, détenu majoritairement par des administrations locales du nord-est de l'Italie, a enregistré un résultat opérationnel de 491 millions d'euros en 2025 et affichait une situation financière nette de 601 millions d'euros à la fin du mois de décembre.

Dans un plan stratégique publié l'année dernière, le groupe a déclaré vouloir porter son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à 600 millions d'euros d'ici 2030.

Fin mars, le groupe a déclaré avoir demandé à la direction de mener des analyses préliminaires et non contraignantes concernant l'éventuelle cotation des actions ordinaires de la société mère.

(1 $ = 0,8566 euros)