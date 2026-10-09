Selon certaines sources, la société indienne Jio Platforms viserait une valorisation de 106 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

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(Ajoute des éléments de contexte et des précisions sur l'utilisation prévue du produit de l'introduction en bourse aux paragraphes 5-6, 8-9 et 10-11)

* Selon certaines sources, l'introduction en bourse pourrait rapporter environ 302 milliards de roupies

* Cette introduction en bourse placerait Jio parmi les quatre sociétés cotées les plus valorisées d'Inde

* Parmi les principaux investisseurs étrangers figurent notamment Meta et Google

* L'introduction en bourse de Jio fait suite à celle, très médiatisée, de la Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India)

par Vibhuti Sharma, Kane Wu et Vivek Kumar M

Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, vise une valorisation de 10 300 milliards de roupies (106 milliards de dollars), ce qui en ferait la plus grande introduction en bourse du pays , ont déclaré vendredi quatre banquiers impliqués dans l’opération.

Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers, devrait fixer le prix de ses actions entre 1 065 et 1 119 roupies chacune, ont indiqué ces sources à Reuters.

Cette introduction en bourse permettrait de lever environ 302 milliards de roupies (3,1 milliards de dollars) dans le haut de la fourchette de prix, dépassant ainsi l’émission de Hyundai Motor India HYUN.NS de 2,9 milliards de dollars réalisée en 2024.

Ces sources n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias et ont souhaité rester anonymes. Reliance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Bloomberg avait révélé plus tôt dans la journée les détails de la fourchette de prix et des valorisations de l’introduction en bourse.

L'introduction en bourse de Jio fait suite à celle, très médiatisée, de la National Stock Exchange of India

NSEI.BO en septembre, soulignant l'appétit des investisseurs pour les grandes opérations sur le marché indien.

Depuis le début de l’année, le montant des recettes issues des introductions en bourse en Inde a augmenté de 8,3% pour atteindre 12,65 milliards de dollars par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de LSEG.

Une introduction en bourse réussie placerait Jio Platforms parmi les quatre premières sociétés indiennes cotées en bourse en termes de capitalisation boursière, derrière sa société mère Reliance Industries RELI.NS , son concurrent Bharti Airtel

BRTI.NS et la plus grande banque privée du pays, HDFC Bank

HDBK.NS .

La valorisation de l’introduction en bourse est inférieure aux 131 milliards de dollars attendus en juin lors du dépôt du dossier préliminaire de l’opération. Selon les analystes, cette valorisation inférieure s’explique probablement par une correction plus générale sur le marché secondaire, provoquée par une flambée des cours du pétrole brut liée à la guerre en Iran.

L'indice boursier de référence indien, le Nifty 50 .NSEI , a chuté d'environ 6% en près de quatre mois depuis lors.

Jio, dirigée par Akash Ambani, le fils de Mukesh Ambani, gère les activités de télécommunications et numériques de Reliance, qui couvrent les services mobiles, le haut débit fixe, le cloud, le divertissement, les technologies d’entreprise et les offres d’intelligence artificielle.

La société prévoit d’utiliser jusqu’à 275 milliards de roupies du produit net de l’émission pour rembourser ou rembourser par anticipation les emprunts de sa filiale de télécommunications, Reliance Jio Infocomm.

La branche télécommunications de la société comptait 524,4 millions de clients en mars. Le chiffre d'affaires d'exploitation a progressé de 14,6% pour atteindre 1 470 milliards de roupies au cours de l'exercice clos en mars, tandis que le bénéfice a augmenté de 15,1% pour s'établir à 300,5 milliards de roupies.

(1 dollar = 96,7300 roupies indiennes)