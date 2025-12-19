Selon certaines sources, la société Cerebras, spécialisée dans les puces d'IA, s'apprête à déposer une demande d'introduction en bourse aux États-Unis après un retard

Cerebras vise le deuxième trimestre 2026 pour son introduction en bourse après un retrait antérieur

L'entreprise se prépare à déposer un dossier auprès de la SEC pour l'introduction en bourse la semaine prochaine

Cerebras est en concurrence avec Nvidia sur le marché des puces d'IA

Cerebras a levé plus d'un milliard de dollars, pour une valeur de 8 milliards de dollars

L'investissement de G42 a fait l'objet d'un examen au titre de la sécurité nationale des États-Unis

Le fabricant de puces d'intelligence artificielle Cerebras Systems se prépare à déposer un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis dès la semaine prochaine, en vue d'une cotation au deuxième trimestre 2026, ont indiqué des personnes au fait du dossier. La société, qui développe des processeurs haute performance pour les charges de travail d'intelligence artificielle, a retiré sa demande d'introduction en bourse en octobre, quelques jours après avoir annoncé qu'elle avait levé plus d'un milliard de dollars lors d'une levée de fonds qui évaluait le fabricant de puces d'intelligence artificielle à 8 milliards de dollars.

Cerebras n'a pas souhaité faire de commentaires.

L'entreprise a d'abord déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en 2024, avant de reporter et finalement de retirer son introduction en bourse au début de l'année. Reuters a précédemment rapporté que le premier report faisait suite à un examen par la sécurité nationale américaine de l'investissement minoritaire du conglomérat technologique G42, basé aux Émirats arabes unis, dans le fabricant de puces d'intelligence artificielle. G42, qui a été à la fois un investisseur et l'un des principaux clients de Cerebras, a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités américaines qui craignaient que les entreprises du Moyen-Orient ne permettent à la Chine d'accéder à des technologies américaines avancées en matière d'intelligence artificielle, comme l'a précédemment rapporté Reuters . La société a annoncé plus tôt cette année qu'elle avait obtenu l'autorisation du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Dans le nouveau dossier, G42 ne figure plus parmi les investisseurs de Cerebras, a déclaré l'une des personnes interrogées. Reuters n'a pas pu en connaître la raison. Le groupe technologique basé à Abu Dhabi était auparavant un investisseur minoritaire et un partenaire commercial. Reuters a précédemment rapporté que la participation de G42 était un point de friction dans l'examen du CFIUS, ce qui a contribué à retarder l'introduction en bourse de la société.

G42 n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La société Cerebras, basée à Sunnyvale, en Californie, est connue pour ses moteurs à l'échelle de la plaquette, des puces conçues pour accélérer la formation et l'inférence pour les grands modèles d'IA, en concurrence avec les offres de Nvidia

NVDA.O et d'autres fabricants de puces d'IA.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'est maintenue en 2025 malgré la volatilité du marché en avril, déclenchée par les tarifs douaniers radicaux du président Donald Trump et la plus longue fermeture du gouvernement. Les cotations traditionnelles ont levé 46,15 milliards de dollars depuis le début de l'année, à l'exclusion des entreprises à blanc, le plus élevé depuis 2021, avec un volume d'opérations en hausse de plus de 21% par rapport à l'année précédente, montrent les données de Dealogic.

Les banquiers s'attendent à ce que la dynamique se renforce l'année prochaine, avec des entreprises très médiatisées telles que SpaceX d'Elon Musk, qui envisagent des introductions en bourse potentielles.