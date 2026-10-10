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Selon certaines sources, la Russie aurait demandé aux États-Unis des licences d'exportation de gazole pour toutes les grandes compagnies pétrolières
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 00:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cyrille Dmitriev, envoyé du président Vladimir Poutine chargé des investissements, a demandé aux responsables américains, lors de sa visite à Washington le mois dernier, que des licences d'exportation de diesel vers le marché américain soient accordées à toutes les grandes compagnies pétrolières russes, ont indiqué samedi des sources proches du dossier.

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