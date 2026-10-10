Un puissant séisme provoque d'importants dégâts matériels au Panama

Un policier panaméen et un secouriste montent la garde à côté d'un immeuble effondré après un séisme, à Penonomé, au Panama, le 9 octobre 2026 ( AFP / Daniel DE CARTERET )

Un séisme de magnitude 7,7 a secoué le Panama vendredi, provoquant la panique dans la capitale et l'effondrement de bâtiments et de routes, sans qu'aucune victime n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le tremblement de terre s'est produit à 12H56 heure locale (17H56 GMT), avec un épicentre situé à 10 km de la petite vlle de Pitaloza Arriba, dans la province de Herrera (centre-sud), a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

"C'était horrible, nous n'avions jamais vécu ça. Ma fille est restée coincée à l'école. Dieu merci, nous allons bien", a déclaré à l'AFP Juana Alveo, 38 ans, caissière dans un magasin à Penonomé, l'une des zones les plus touchées, à environ 130 kilomètres de l'épicentre.

Des journalistes de l'AFP ont observé plusieurs édifices effondrés et des maisons fissurées, dans cette province de Coclé mais aussi dans le village de pêcheurs de Santa Catalina, dans la province de Veraguas.

Une infirmière au téléphone devant le service de maternité de l’hôpital Santo Tomas, après qu'un séisme de magnitude 7,7 a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / MARTIN BERNETTI )

"Je suis sous le choc et je n'ai pas pu joindre ma famille", a témoigné auprès de l'AFP Luis Poveda, employé d'une usine située à Santiago de Veraguas, dans le centre du pays.

C'était "de la folie", raconte Ariel Apolayo, enseignant de 46 ans. "Nous pensions qu'il (le séisme) était léger, mais ensuite il s'est fait sentir plus fort, et encore plus fort. Les voitures tanguaient", a-t-il raconté.

"Nous sommes tous sortis en courant du bâtiment, les lignes électriques bougeaient", a dit à l'AFP Arnulfo Santos, un autre salarié interrogé dans cette ville.

Aucune victime n'est signalée pour le moment, seulement des dégâts matériels, a indiqué Omar Smith, directeur du Système national de protection civile (Sinaproc).

Les autorités du canal de Panama ont annoncé que la voie reliant le Pacifique et l'Atlantique et par laquelle transite 5% du commerce maritime mondial fonctionnait "normalement". Des équipes spécialisées inspectent ses installations.

L'aéroport international de Tocumen, important hub aérien en Amérique latine, a été temporairement fermé et plusieurs vols détournés vers d'autres terminaux aériens, à titre préventif, selon l'aéronautique civile.

"Grand désastre"

Vue aérienne de la baie dans la ville de Panama, après un puissant séisme, le 9 octobre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le président panaméen José Raul Mulino s'est rendu à Penonomé en fin d'après-midi.

"Nous faisons face à un grand désastre", a-t-il déclaré, en évoquant des routes "totalement effondrées" dans les zones les plus touchées. Il n'a pas indiqué s'il y avait des victimes.

Plus tôt, il avait appelé au calme et annoncé la fermeture des organismes publics dans tout le pays.

Le ministère de l'Éducation a décrété la suspension des cours.

Le tremblement de terre, ressenti pendant environ une minute dans le pays de 4,5 millions d'habitants, a été puissant également dans la capitale Panama, peu habituée aux secousses, où des milliers de personnes apeurées ont quitté les immeubles, a constaté l'AFP.

"J'ai eu peur parce que la secousse a été très forte et longue. Des objets très lourds comme les commodes, le lit et tous les objets de la cuisine ont bougé, et les animaux étaient très agités", a déclaré à l'AFP Salomon Andion, 46 ans, après être sorti pour la deuxième fois de son immeuble de 15 étages à cause des répliques.

Des personnes évacuées d'un immeuble rassemblées sur une place après qu'un violent séisme a frappé le Panama, le 9 octobre 2026 à Panama City ( AFP / ARNULFO FRANCO )

Le séisme a également été ressenti au Costa Rica voisin.

Selon Néstor Luqué, directeur de l'Institut de géosciences de l'Université de Panama, plus de 80 répliques ont été enregistrées, dont certaines de magnitude 6.

La secousse a entraîné une alerte au tsunami dans le Pacifique oriental, ensuite levée.

Les présidents de Colombie, d'Equateur et du Guatemala ont exprimé leur solidarité avec le Panama et se sont dit prêts à envoyer de l'aide si nécessaire.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé sur X que son pays se tenait "aux côtés du peuple panaméen" et annoncé mobiliser à la demande du Panama "des ressources et du personnel".

Ce séisme survient après plusieurs tremblements de terre dévastateurs en Amérique latine ces derniers mois, au Venezuela en juin et dans l'ouest de la Colombie en août.