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Selon certaines sources, la raffinerie de pétrole de Perm, en Russie, suspendrait ses activités après l'attaque de drone du 7 mai
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de pétrole de Perm, en Russie, a complètement interrompu ses activités après qu'une attaque de drones ukrainiens, le 7 mai, a provoqué un incendie et endommagé des équipements, ont indiqué deux sources du secteur.

Le gouverneur local, Dmitry Makhonin, a déclaré vendredi que des drones ukrainiens avaient attaqué des installations industrielles dans la région de Perm, à environ 1 460 kilomètres (908 miles) à l'est de Moscou. Il n'a pas précisé le nom de l'installation.

L'Ukraine cible les infrastructures pétrolières russes afin de réduire les ressources financières de Moscou et d'affaiblir ses capacités militaires.

Selon ces sources, trois unités de distillation de brut primaires ont été arrêtées d'urgence après les frappes. Certaines unités secondaires ont également été arrêtées, ont-elles ajouté.

L'une de ces unités, la CDU-4, était déjà à l'arrêt depuis le 30 avril en raison d'une autre attaque de drone.

Selon ces sources, les travaux de réparation pourraient prendre plusieurs semaines. Lukoil LKOH.MM , propriétaire de la raffinerie, n'a pas répondu à une demande de commentaires.

En 2024, la raffinerie de Perm a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole, soit 250.000 barils par jour. Elle a produit 2 millions de tonnes d'essence, 5,3 millions de tonnes de diesel, 700 000 tonnes de coke et 200 000 tonnes de fioul.

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