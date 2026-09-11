Selon certaines sources, la Maison Blanche étudie la manière d'utiliser la loi sur la production de défense pour accroître la capacité de raffinage du pétrole aux États-Unis

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* Selon certaines sources, les responsables discutent d'un soutien fédéral visant à accroître les capacités après que Donald Trump a rencontré près d'une douzaine de raffineurs

* Les raffineurs estiment que les fonds devraient servir à agrandir les usines existantes ou à améliorer leur efficacité, et non à construire une nouvelle raffinerie, selon certaines sources

* Le taux d'utilisation des raffineries américaines atteint 98 %, selon les dernières données

par Jarrett Renshaw

La Maison Blanche étudie actuellement comment recourir à la loi sur la production de défense (Defense Production Act) pour accroître la capacité de raffinage du pétrole aux États-Unis, alors que le conflit avec l’Iran met en évidence la vulnérabilité du pays face aux perturbations de l’approvisionnement mondial en brut et aux flambées des prix, selon deux sources proches des projets de l’administration.

Le fait d’envisager une mesure aussi extraordinaire souligne à quel point l’administration Trump subit une pression croissante pour démontrer qu’elle est capable de limiter l’impact de la flambée des prix des carburants sur les consommateurs et les entreprises, à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

La proposition de recourir à cette loi a été évoquée lors d’une récente réunion entre le président Donald Trump et près d’une douzaine de raffineurs américains, au cours de laquelle des responsables de la Maison Blanche ont cherché à déterminer comment le soutien fédéral pourrait être utilisé au mieux pour augmenter les capacités, ont indiqué ces sources. Aucune décision définitive n’a été prise, et les participants ont quitté la réunion en s’attendant à ce que les discussions se poursuivent, selon ces sources.

Les dirigeants des raffineries ont indiqué aux responsables que les fonds fédéraux seraient mieux utilisés pour améliorer l’efficacité des raffineries ou agrandir les installations existantes plutôt que pour financer une toute nouvelle raffinerie, ce qui serait considérablement plus coûteux et prendrait des années à réaliser, ont précisé ces sources.

La loi sur la production de défense (Defense Production Act), considérée comme un outil de dernier recours qui n’a jamais été utilisée pour augmenter la capacité de raffinage, confère à Donald Trump des pouvoirs étendus pour mobiliser les ressources industrielles et offrir des incitations financières aux entreprises afin qu’elles développent la production de matériaux jugés importants pour la défense nationale. Les dernières discussions s’appuient sur une décision présidentielle publiée en avril, qui autorisait le recours à cette loi pour soutenir et développer la production pétrolière, la capacité de raffinage et les capacités logistiques des États-Unis.

Les États-Unis comptent parmi les plus grandes puissances mondiales en matière de raffinage de pétrole, avec un vasté réseau d’usines capables de traiter des millions de barils de brut par jour, mais le prix moyen national du diesel a dépassé pour la première fois les 6 dollars le gallon et les prix de l’essence restent élevés.

« La capacité de raffinage des États-Unis est essentielle pour garantir au pays un accès continu à une énergie sûre, abordable et fiable. L’augmentation de cette capacité est une priorité absolue pour le président et son équipe chargée de l’énergie, qui évaluent actuellement des options concrètes visant à accroître notre capacité de raffinage par le biais d’une réforme réglementaire, d’une accélération des procédures d’autorisation et d’investissements supplémentaires », a déclaré Taylor Rogers, porte-parole de la Maison Blanche, lorsqu’on l’a interrogée sur cette proposition.

UNE CAPACITÉ DE RAFFINAGE PROCHE DE SON MAXIMUM

Les raffineries américaines tournent déjà presque à plein régime, avec un taux d’utilisation atteignant 98 %, selon les dernières données. Ce taux d’utilisation élevé met en évidence le défi auquel est confrontée l’administration: les raffineries produisent à des niveaux proches de leur capacité maximale, mais la pénurie mondiale et la forte demande maintiennent les prix des carburants à un niveau élevé.

La capacité de raffinage américaine a également diminué au cours de la dernière décennie, à mesure que des usines non rentables ont fermé leurs portes, concentrant ainsi une plus grande partie de la capacité nationale sur la côte du Golfe.

Ces dernières semaines, interrogée sur la manière dont elle compte réagir face à la flambée des prix des carburants provoquée par le conflit avec l’Iran, la Maison Blanche a de plus en plus mis l’accent sur l’augmentation de la capacité de raffinage nationale, faisant de cette initiative à la fois un effort à long terme visant à se prémunir contre les perturbations de l’approvisionnement mondial et un élément de sa réponse plus large aux préoccupations liées au pouvoir d’achat à l’approche des élections.

L’administration s’efforce également d’améliorer l’accès aux approvisionnements en pétrole étranger.

Trump a récemment obtenu une participation de 35 % du gouvernement américain dans North American Blue Energy Partners, une société pétrolière vénézuélienne privée qui a obtenu les droits d’exploitation de 17 gisements pétroliers totalisant environ 65 milliards de barils de réserves prouvées. Cet accord confère au gouvernement américain le droit d’acheter du brut vénézuélien, dont 20 % de la production de la société au prix de revient.

La Maison Blanche affirme que des millions de barils issus de la nouvelle production vénézuélienne seront à terme traités par des raffineries américaines.

CAS TÉMOIN

Le projet de construction d’une nouvelle raffinerie à Brownsville, au Texas, s’est imposé comme un cas d’essai pour l’appel lancé par Trump en faveur d’une augmentation de la capacité de raffinage américaine. On ignore encore si ce projet bénéficierait d’un financement au titre de la Loi sur la production de défense.

America First Refining prévoit de construire une raffinerie d’une capacité de 168 000 barils par jour au port de Brownsville, que Trump a présentée en mars comme la première nouvelle raffinerie américaine depuis près de 50 ans. Le projet bénéficie du soutien de la société indienne Reliance Industries, qui a conclu un accord de 20 ans pour acheter la production de la raffinerie.

Ce projet présente également des liens avec la famille et l’administration Trump. Donald Trump Jr. est un investisseur minoritaire passif dans America First Refining, selon des informations fournies par la société et les investisseurs et rapportées par ProPublica, tandis que Cantor Fitzgerald, dont le fondateur Howard Lutnick est le secrétaire au Commerce de Trump, intervient en tant que banque conseil de la société, selon des communiqués de cette dernière.

America First Refining n’a pas répondu aux demandes de commentaires.