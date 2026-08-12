Selon certaines sources, l'unité de cokéfaction d'Exxon à Baytown, au Texas, aurait repris son fonctionnement normal

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Un cokeur de la raffinerie d'Exxon Mobil Corp XOM.N à Baytown, au Texas, d'une capacité de 564 500 barils par jour, fonctionnait normalement mercredi après un dysfonctionnement survenu mardi soir, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

Le Flexicoker, d'une capacité de 42 000 barils par jour, a repris son fonctionnement normal tôt mercredi matin après un arrêt imprévu mardi soir, ont indiqué ces deux sources.