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Selon certaines sources, l'unité de cokéfaction d'Exxon à Baytown, au Texas, aurait repris son fonctionnement normal
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 23:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un cokeur de la raffinerie d'Exxon Mobil Corp XOM.N à Baytown, au Texas, d'une capacité de 564 500 barils par jour, fonctionnait normalement mercredi après un dysfonctionnement survenu mardi soir, ont indiqué des sources proches de l'exploitation de l'usine.

Le Flexicoker, d'une capacité de 42 000 barils par jour, a repris son fonctionnement normal tôt mercredi matin après un arrêt imprévu mardi soir, ont indiqué ces deux sources.

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