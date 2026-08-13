Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois Pandora a relevé mercredi sa prévision de croissance organique pour cette année, dans une fourchette comprise entre 0% et 3%, contre -1% à 2% précédemment, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation est attendue dans une fourchette de 22% à 23%, contre 21% à 22% auparavant.

* HAPAG LLOYD HLAG.DE , THYSSENKRUPP TKAG.DE , RWE

RWEG.DE , et MAERSK MAERSKb.CO figurent parmi les sociétés devant publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Claude Chendjou)