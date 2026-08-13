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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 06:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois Pandora a relevé mercredi sa prévision de croissance organique pour cette année, dans une fourchette comprise entre 0% et 3%, contre -1% à 2% précédemment, tandis que la marge bénéficiaire d'exploitation est attendue dans une fourchette de 22% à 23%, contre 21% à 22% auparavant.

* HAPAG LLOYD HLAG.DE , THYSSENKRUPP TKAG.DE , RWE

RWEG.DE , et MAERSK MAERSKb.CO figurent parmi les sociétés devant publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Claude Chendjou)

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HAPAG-LLOYD
122,900 EUR XETRA +0,08%
PANDORA
107,500 EUR Tradegate +3,32%
PANDORA
1 006,450 DKK LSE Intl +28,11%
RWE
57,620 EUR XETRA +0,17%
THYSSENKRUPP
12,400 EUR XETRA +3,08%
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