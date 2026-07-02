 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, l'Otan annoncera des plans pour remplacer ses avions AWACS par des appareils Saab GlobalEye
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Otan annoncera, lors du sommet qui se tiendra la semaine prochaine à Ankara, son intention de remplacer sa flotte vieillissante d'avions AWACS par des appareils de surveillance GlobalEye fabriqués par le constructeur suédois Saab SAABb.ST , ont indiqué quatre sources proches du dossier.

L'Otan, dont les membres doivent se réunir dans la capitale turque les 7 et 8 juillet, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Saab n'a pas souhaité s'exprimer.

OTAN

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
SAAB RG-B
544,600 SEK LSE Intl +5,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
38,1 +1,60%
CAC 40
8 415,09 +0,93%
Pétrole Brent
70,37 -1,15%
ABIVAX
120,4 +2,47%
SOITEC
115,45 -1,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank