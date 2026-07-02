Selon certaines sources, l'Otan annoncera des plans pour remplacer ses avions AWACS par des appareils Saab GlobalEye

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L'Otan annoncera, lors du sommet qui se tiendra la semaine prochaine à Ankara, son intention de remplacer sa flotte vieillissante d'avions AWACS par des appareils de surveillance GlobalEye fabriqués par le constructeur suédois Saab SAABb.ST , ont indiqué quatre sources proches du dossier.

L'Otan, dont les membres doivent se réunir dans la capitale turque les 7 et 8 juillet, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Saab n'a pas souhaité s'exprimer.