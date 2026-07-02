Fin de "Dimanche en politique" sur France 3, Letellier en route pour les "4 vérités"

Francis Letellier à Paris le 4 septembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'émission "Dimanche en politique" sur France 3 s'arrêtera ce dimanche au bout de 15 ans et son présentateur Francis Letellier prendra le chemin de France 2 pour animer "Les 4 vérités" à la rentrée, a-t-on appris jeudi de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.

Ce changement s'explique par la création par France Télévisions d'une nouvelle émission politique dominicale à la mi-journée, à partir du 30 août, avec la présidentielle en vue. Celle-ci sera présentée par Benjamin Duhamel, voix de la matinale de France Inter, et codiffusée sur cette antenne et sur France 2, à partir de 13H20.

Sur France 3, Francis Letellier était le visage de "Dimanche en politique" depuis les débuts de l'émission en septembre 2011, autour de 12H00.

À la télévision, "elle était le rendez-vous phare des émissions politiques dominicales, en audience et pour la qualité des invités politiques", avec un million de téléspectateurs en moyenne en audience cumulée, souligne le journaliste à l'AFP.

Les responsables politiques se félicitaient de s'y adresser à "un public régional qui n'est pas forcément touché par les autres émissions" du même type, selon lui.

La case doit être reprise par les 24 antennes régionales de France 3.

"Dimanche en politique" était aussi le dernier rendez-vous d’information purement nationale sur France 3, après la disparition du "19-20" en 2023 et auparavant de "Soir 3" en 2019 - qu'a également présenté Francis Letellier.

La figure du service public, 61 ans, doit rebondir sur France 2 pour y mener "Les 4 vérités", l'interview politique de "Télématin", succédant à Gilles Bornstein, a-t-on confirmé à l'AFP au sein de France Télévisions.