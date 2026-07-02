Lucid nomme un nouveau directeur financier dans le cadre de son dernier remaniement de direction et n'atteint pas ses objectifs trimestriels de livraisons

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Lucid Group LCID.O a annoncé jeudi ne pas avoir atteint ses objectifs de livraisons pour le deuxième trimestre et a nommé Alexander De Bock au poste de directeur financier. Il s'agit du dernier changement à la tête de ce constructeur de véhicules électriques en difficulté depuis la nomination d'un nouveau directeur général en avril.

De Bock remplacera Taoufiq Boussaid, qui occupait ce poste depuis janvier 2025. M. Boussaid accompagnera l’entreprise jusqu’à la publication des résultats du deuxième trimestre avant de quitter ses fonctions.

Vétéran de la finance automobile, M. De Bock, qui occupait jusqu’à récemment le poste de directeur financier chez TI Automotive, rejoint Lucid dans le cadre d’un remaniement plus large de la direction. Sa nomination fait suite au départ, la semaine dernière, du directeur des opérations, Marc Winterhoff .

M. Winterhoff avait occupé le poste de directeur général par intérim de Lucid pendant plus d’un an. En avril, le constructeur de véhicules électriques avait nommé l’ancien directeur général de Schindler, Silvio Napoli , au poste de directeur général.

Dans le cadre de ces changements à la direction, Lucid a également nommé jeudi Raja Ramana Macha au poste de directeur technique.

Lucid a indiqué avoir livré 3.953 véhicules et en avoir produit 4.774 au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin. Les analystes de Visible Alpha tablaient sur 4.618 livraisons et une production de 5.280 véhicules.

La société a suspendu en mai ses prévisions de production pour 2026 dans l’attente d’un examen de ses activités. Elle a également réduit ses effectifs à deux reprises cette année et rationalisé sa chaîne d’approvisionnement, Lucid cherchant à préserver sa trésorerie dans ce secteur à forte intensité capitalistique.

Les constructeurs de véhicules électriques, dont Lucid, subissent une pression, les consommateurs se tournant vers des modèles moins chers, tandis que la concurrence des constructeurs automobiles établis et des nouveaux entrants pèse sur leurs marges.

Lucid, connue pour ses berlines de luxe Air et ses SUV Gravity, a été confrontée à des perturbations chez ses fournisseurs ainsi qu’à une pénurie de matières premières telles que l’aluminium et les semi-conducteurs, ce qui a ralenti la montée en puissance de sa production.