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Selon certaines sources, l'incendie à la raffinerie de Marathon située dans la baie de Galveston, au Texas, a été maîtrisé
information fournie par Reuters 21/06/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations)

Un incendie a été maîtrisé dimanche dans un four de la centrale de cogénération qui alimente en vapeur et en électricité la raffinerie de la baie de Galveston de Marathon Petroleum MPC.N , d'une capacité de 631.000 barils par jour, située à Texas City, au Texas, selon deux personnes proches des opérations de l'usine.

Le porte-parole de Marathon, Jamal Kheiry, n'a pas précisé dans quelle unité de la raffinerie, qui est la deuxième plus grande du pays, l'incendie s'était déclaré. Les pompiers de la raffinerie "ont éteint un petit incendie", a déclaré Kheiry. Aucun blessé n'a été signalé.

L'incendie s'est déclaré dans un four de la centrale électrique Green Power 2, ont indiqué ces sources. Celles-ci ignoraient si la production de la raffinerie avait été affectée par l'incendie survenu à Green Power 2.

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