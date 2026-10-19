Selon certaines sources, l'entreprise indienne Jio aurait recueilli environ 25 milliards de dollars d'offres de la part d'investisseurs de référence dans le cadre de son introduction en bourse

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(Ajoute des informations contextuelles et des détails sur l'investissement des investisseurs de référence, ainsi que sur le marché indien des introductions en bourse)

* L'introduction en bourse a attiré environ 25 milliards de dollars d'offres de la part d'investisseurs de référence

* GIC, BlackRock et Fidelity figurent parmi les investisseurs ayant soumis des offres

* Jio s'apprête à lever jusqu'à 3,2 milliards de dollars pour une valorisation de 108,3 milliards de dollars

par Aditya Kalra et Vibhuti Sharma

L'introduction en bourse de Jio Platforms, d'un montant de 3,2 milliards de dollars, a attiré des offres d'environ 25 milliards de dollars de la part d'institutions telles que GIC, BlackRock et Fidelity, soit près de 30 fois le quota réservé aux investisseurs de référence, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Le groupe spécialisé dans les télécommunications, le cloud et l’IA a ouvert lundi son introduction en bourse record aux investisseurs institutionnels, qui peuvent soumissionner pour jusqu’à 30 % de l’offre qui leur est exclusivement réservée, avant que l’émission ne soit ouverte à la souscription publique mercredi.

Jio a bouleversé le marché indien des télécommunications en 2016 en proposant des appels vocaux gratuits et des forfaits de données à bas prix, et est rapidement devenu le premier opérateur mobile du pays. Il compte aujourd’hui plus de 500 millions d’abonnés et est en concurrence avec Bharti Airtel et Vodafone Idea.

Son introduction en bourse est considérée comme un test permettant de déterminer ce que les investisseurs internationaux sont prêts à payer pour cette envergure et pour l’expansion de Jio dans le cloud et l’IA.

Dirigée par Akash Ambani, le fils de Mukesh Ambani, Jio gère les activités de télécommunications et numériques d’

RELI.NS , de la société Reliance Industries, qui couvrent les services mobiles, le haut débit fixe, le cloud, le divertissement, les technologies d’entreprise et les offres d’IA.

Fidelity, le GIC de Singapour, l’Abu Dhabi Investment Authority et BlackRock figuraient parmi les investisseurs ayant soumis des offres pour le quota institutionnel, ont indiqué ces deux sources à Reuters.

Reliance, propriétaire ultime de Jio Platforms, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L’ADIA, BlackRock, Fidelity et le GIC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'introduction en bourse de Jio fait suite à celle, en septembre, de la Bourse nationale indienne , soulignant l’intérêt des investisseurs pour les grandes opérations sur le marché indien. Il s’agira de la première opération de Reliance depuis l’introduction en bourse de Reliance Petroleum en 2006.

Depuis le début de l’année, le montant des recettes issues des introductions en bourse en Inde a augmenté de 8,3% pour atteindre 12,65 milliards de dollars par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de LSEG.

Si l’introduction en bourse est couronnée de succès, Jio Platforms se classerait parmi les quatre premières sociétés indiennes cotées en bourse en termes de capitalisation boursière, derrière sa société mère Reliance, son concurrent Bharti Airtel BRTI.NS et la plus grande banque privée du pays, HDFC Bank HDBK.NS .

Jio prévoit d’utiliser jusqu’à 275 milliards de roupies indiennes (2,90 milliards de dollars) du produit net de l’opération pour rembourser ou prépayer les emprunts de sa filiale de télécommunications, Reliance Jio Infocomm.

(1 dollar = 94,9475 roupies indiennes)