Selon certaines sources, Jio Platforms, la société d'Ambani, prévoit de lancer son introduction en bourse le 21 octobre

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Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, prévoit de lancer son introduction en bourse le 21 octobre, dans le but de lever environ 3,8 milliards de dollars lors de ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse de l'Inde , ont indiqué deux sources proches du dossier.

Les actions devraient être cotées le 28 octobre.

À ce jour, la plus importante introduction en bourse du pays reste celle de Hyundai Motor India HYUN.NS , qui s'élevait à 2,9 milliards de dollars en 2024, tandis que la Bourse nationale indienne NSEI.BO a fait son entrée en bourse le mois dernier après une introduction en bourse de 2,3 milliards de dollars.

Ces sources n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias et ont refusé de commenter. Reliance n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le produit de l’offre sera en grande partie utilisé pour rembourser la dette de sa division télécoms. Jio Platforms, qui compte Meta META.O et Google parmi ses principaux investisseurs étrangers, exerce également des activités dans les domaines de l’IA, du cloud et des réseaux d’entreprise.

L’Inde a connu une vague d’introductions en bourse, les fonds levés entre avril et septembre de cette année ayant atteint un niveau record pour cette période.

De plus, près de 250 entreprises sont en passe de lever un total de 4 650 milliards de roupies (soit 48 milliards de dollars) par le biais d’introductions en bourse, selon le fournisseur d’informations PRIME Database. Parmi celles-ci figurent les activités indiennes du brasseur danois Carlsberg et la société mère de l’agrégateur hôtelier Oyo, Prism .

(1 dollar = 96,2850 roupies indiennes)