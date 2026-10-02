Selon certaines sources, HSBC aurait recruté Paras Jain, ancien de Cantor, pour diriger ses activités bancaires mondiales dans le secteur TMT

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par Milana Vinn

HSBC renforce son pôle de banque d'investissement dédié aux technologies, aux médias et aux télécommunications en recrutant un cadre supérieur, Paras Jain, anciennement chez Cantor Fitzgerald, selon des sources proches du dossier.

La banque, dont le siège est à Londres, a recruté ce banquier d'affaires chevronné au poste de responsable mondial du secteur TMT, ont indiqué ces sources. Il sera basé à New York.

M. Jain, qui a passé environ six ans chez Cantor Fitzgerald et a contribué à la mise en place de son pôle de banque d’investissement dédié aux technologies, devrait prendre ses fonctions chez HSBC en novembre et rendra compte à Jan Laubjerg, le responsable mondial de la couverture sectorielle de la banque, ont précisé ces sources.

HSBC n’a pas souhaité faire de commentaire. Cantor Fitzgerald n’a pas souhaité faire de commentaire.

Avant de rejoindre Cantor, M. Jain a occupé des postes dans la banque d’investissement technologique chez Macquarie Group

MQG.AX et Morgan Stanley MS.N .

Cette nomination intervient alors que HSBC cherche à tirer parti de son bilan d’environ 3 400 milliards de dollars, l’un des plus importants du secteur bancaire mondial, pour stimuler le financement lié au développement des infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis et accroître sa part de marché dans les fusions-acquisitions et les marchés de capitaux dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications en Asie et au Moyen-Orient.

Selon Goldman Sachs, cinq géants de l’IA devraient dépenser un peu plus de 800 milliards de dollars cette année, un chiffre qui devrait passer à 1 100 milliards de dollars l’année prochaine.

La nomination de M. Jain intervient après que HSBC a annoncé qu’en 2025, elle mettrait fin à la plupart de ses activités de conseil en fusions-acquisitions et sur les marchés des capitaux propres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe dans le cadre d’une restructuration plus large, tout en conservant ses activités de financement, notamment les marchés des capitaux d’emprunt, le financement à effet de levier et le financement des infrastructures.

La banque a indiqué qu’elle s’orientait vers un modèle davantage axé sur le financement, centré sur les domaines où elle dispose d’une plus grande envergure et d’un avantage concurrentiel.