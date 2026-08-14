Selon certaines sources, Goldman serait en pourparlers avec des investisseurs au sujet d'un accord de financement avec Nvidia après avoir décroché un rôle très convoité

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* Selon certaines sources, Goldman pourrait apporter des capitaux subordonnés, des crédits privés et assurer le placement de dette

* Nvidia pourrait ne pas dépasser 25 % du financement, selon la société

* Les gestionnaires d'actifs se tailleront une part significative de ce financement de 500 milliards de dollars, selon une source

par Saeed Azhar et Milana Vinn

NEW YORK, 14 août (REUTERS) - Goldman Sachs GS.N est en pourparlers avec des investisseurs potentiels en vue de participer à l’initiative de financement de 500 milliards de dollars dédiée à l’IA de Nvidia NVDA.O , après avoir mis à profit sa relation de longue date avec le fabricant de puces pour s’assurer un rôle convoité dans l’opération, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les assureurs, gestionnaires de fonds et banques américains devraient constituer le noyau dur des investisseurs de ce financement, a déclaré l’une de ces sources, tandis que les gestionnaires d’actifs prévoient de conserver une part importante du financement, a ajouté une deuxième source.

Nvidia a annoncé le 10 août avoir conclu un partenariat avec six grandes institutions financières, dont Goldman, pour lancer des plateformes de calcul visant à lever plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers destinés aux infrastructures d’IA. Cette initiative met en évidence la manière dont la demande croissante en capacité de calcul pour l’IA attire les investisseurs institutionnels, alors que les gouvernements, les entreprises et les start-ups se livrent à une course effrénée pour construire des centres de données capables de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA.

Goldman Sachs peut fournir des capitaux subordonnés et des financements par crédit privé via sa branche de gestion d’actifs, tandis que sa banque d’investissement peut également aider à placer la dette dans des fonds de crédit privés, puis, à terme, sur les marchés obligataires publics, a précisé la deuxième source.

La première source a indiqué que la société avait mené des discussions avec un large éventail d’investisseurs au sujet de ces structures, notamment des banques, des gestionnaires d’actifs, des assureurs et des sociétés de crédit privé.

Le rôle central joué par la banque de Wall Street en tant que banque unique de l’opération, aux côtés de géants de la gestion d’actifs alternatifs tels que Blackstone BX.N et Apollo, marque l’aboutissement de plusieurs années de relations avec Nvidia.

Selon Dealogic, Goldman Sachs a conseillé Nvidia sur plusieurs transactions et sur de nombreuses opérations de financement dans le secteur technologique où le fabricant de puces intervenait en tant qu’investisseur. La banque figurait également parmi les chefs de file de l’émission obligataire de 25 milliards de dollars réalisée par le fabricant de puces en juin et a agi en tant que banque conseil exclusif lors de l’acquisition de Mellanox Technologies par Nvidia pour 6,9 milliards de dollars en 2019.

Les équipes technologiques de la banque entretiennent également des liens étroits avec Nvidia, tandis que cette relation s’étend jusqu’aux plus hauts échelons des deux entreprises, ont indiqué une deuxième et une troisième source proches du dossier. Il y a moins de deux ans, le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, avait interviewé le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, lors d’une conférence technologique organisée par la société de Wall Street.

« Jensen est venu nous voir avec cette idée, et nous lui avons répondu que nous serions ravis d’en discuter avec lui », a déclaré Solomon à CNBC lors d’une interview conjointe avec Jensen Huang et des dirigeants d’autres sociétés partenaires, après la présentation du plan de financement de Nvidia lundi.

Nvidia a refusé de commenter et a renvoyé Reuters vers un article publié sur le blog de Jensen Huang , qui précise que ce financement vise à soutenir le développement progressif d’une infrastructure dédiée à l’IA.

Nvidia, qui est entrée en Bourse en 1999 lors d’une introduction en Bourse menée par Morgan Stanley MS.N , vaut aujourd’hui environ 5.200 milliards de dollars, ce qui en fait la société cotée en Bourse la plus valorisée des États-Unis.

UNE STRUCTURE INHABITUELLE Les analystes de Goldman Sachs Research ont récemment souligné que les besoins de financement dans le domaine de l’intelligence artificielle sont colossaux, les quatre principaux hyperscalers prévoyant de dépenser plus de 5.000 milliards de dollars d’ici 2030 en technologies et en centres de données.

Un tel volume d’investissement devrait faire du capital privé une source de financement de plus en plus importante.

Cette demande a incité les entreprises à explorer de nouvelles voies de financement. La structure du financement de Nvidia diffère des précédentes opérations liées aux infrastructures d’IA, qui reposaient largement sur des garanties de fournisseurs, comme la garantie de valeur résiduelle de Broadcom AVGO.O portant sur environ 30 milliards de dollars de dette senior et soutenant le financement de la puce d’IA d’Anthropic .

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré sur X que la société avait la possibilité de fournir une garantie de soutien pouvant aller jusqu’à 125 milliards de dollars, soit 25 % des transactions potentielles. L’objectif est de créer un marché adossé à des actifs pour le calcul IA, permettant ainsi à la dette d’être négociée davantage comme des titres traditionnels, ce qui pourrait réduire les coûts de financement et attirer un plus large éventail d’investisseurs, a indiqué la deuxième source.

« Cela semble marquer un tournant par rapport au financement par le fournisseur », a déclaré Vivek Arya, analyste chez Bank of America, dans une note. « La charge incombe au consortium, et non pas (au bilan de) Nvidia. »