Selon certaines sources, Ford et Geely sont en pourparlers en vue d'un partenariat dans les domaines de la fabrication et de la technologie

Ford et Geely discutent de l'utilisation de l'espace de l'usine européenne de Ford

Les discussions portent sur le partage de technologies automobiles, notamment pour la conduite automatisée

Les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à rechercher des partenariats pour réduire les coûts

Ford F.N et le chinois Geely

GEELY.UL sont en pourparlers concernant un partenariat potentiel, ont déclaré huit personnes ayant connaissance des discussions en cours, alors que les constructeurs automobiles du monde entier cherchent à partager des technologies plus lourdes et des coûts de fabrication.

Les entreprises sont en pourparlers pour que Geely utilise l'espace de l'usine Ford en Europe afin de produire des véhicules pour la région, ont déclaré trois personnes au courant de l'affaire. Elles ont également discuté d'un cadre potentiel pour le partage des technologies automobiles, y compris pour la conduite automatisée, selon deux personnes différentes ayant connaissance des discussions.

Les discussions portant sur la production européenne sont plus avancées, ont indiqué deux personnes. Ford a envoyé une délégation en Chine cette semaine pour intensifier les discussions, à la suite de réunions tenues la semaine dernière dans le Michigan entre des cadres supérieurs de Geely et des dirigeants de Ford, selon certaines de ces personnes.

Les discussions entre Geely et Ford sont en cours depuis des mois, ont déclaré cinq des sources, qui ont refusé d'être nommées parce que les discussions sont privées et en cours. Reuters n'a pas pu déterminer l'étendue des discussions ni si elles aboutiraient à un accord, y compris pour le marché américain.

Geely a refusé de commenter. Ford a déclaré: "Nous avons des discussions avec de nombreuses entreprises tout le temps sur une variété de sujets. Parfois elles se concrétisent, parfois non."

Les constructeurs automobiles chinois ont été exclus du marché américain en raison des droits de douane et des restrictions imposés par l'administration Biden , qui a invoqué les risques pour la sécurité nationale liés à la collecte de données et aux logiciels automobiles. Tout accord visant à introduire des technologies automobiles chinoises avancées sur le marché américain serait probablement examiné de près par l'administration Trump et certains législateurs.

UNE TECHNOLOGIE CHINOISE "HUMILIANTE

Un accord pourrait aider Ford dans sa course pour rattraper ses concurrents mondiaux dans des domaines tels que la technologie des véhicules connectés et l'autonomie, une priorité pour Tesla

TSLA.O et un objectif majeur pour les constructeurs automobiles chinois. Le directeur général de Ford, Jim Farley, a insisté sur la nécessité pour son entreprise de combler le fossé concurrentiel qui la sépare de la Chine.

Lors d'une interview donnée l'année dernière à l'Aspen Ideas Festival, M. Farley a déclaré que l'avance mondiale de la Chine dans le domaine des véhicules électriques et de la technologie des véhicules connectés était "la chose la plus humiliante que j'aie jamais vue"

Il a également répondu à la question de savoir si le président américain Donald Trump allait empêcher la création d'une coentreprise entre Ford et un constructeur automobile chinois.

"Je ne pense pas que ce soit le cas", a déclaré M. Farley. "Je pense que tant qu'il y a les bons garde-fous et que nous y réfléchissons de la bonne manière, non, j'ai constaté que le gouvernement est ouvert à cette idée, car je pense qu'il sait que c'est nécessaire."

La fabrication de certains véhicules dans les usines européennes de Ford aiderait probablement Geely à éviter les droits de douane imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. En 2024, l'UE a introduit des droits de douane provisoires pouvant atteindre 37,6 % sur les VE chinois importés, mettant en garde contre un afflux potentiel de véhicules injustement subventionnés.

L'usine Ford de Valence, en Espagne, serait très probablement l'usine concernée par ces négociations, a déclaré une personne au fait du dossier.

Plusieurs constructeurs automobiles chinois ont pris des mesures pour installer leur production en Europe. Les véhicules du constructeur automobile chinois Leapmotor 9863.HK seront construits dans une usine de Stellantis en Espagne dans le cadre d'une coentreprise. Les fournisseurs concluent également des accords similaires, le groupe chinois Guangzhou Automobile Group

601238.SS et Xpeng 9868.HK construisant un modèle électrique dans une usine de Magna International MG.TO en Autriche.

Geely s'est associé à Renault RENA.PA en Corée du Sud et au Brésil pour produire et vendre conjointement des voitures construites sur la base des technologies Geely en utilisant les usines et le réseau de vente du constructeur automobile français. Cette stratégie semble porter ses fruits, puisque les ventes de voitures de marque Renault en dehors de l'Europe ont augmenté de 11 % en 2025 par rapport à l'année précédente, contre une baisse de 0,6 % en 2024.

UNE ATTENTION CROISSANTE PORTÉE AUX PARTENARIATS

M. Farley s'est également exprimé ouvertement sur la nécessité d'établir des partenariats et le constructeur automobile a récemment conclu un accord de production de véhicules électriques en Europe avec Renault.

Un accord commercial avec Geely pour des véhicules ou des technologies destinés aux États-Unis serait probablement examiné de près par les législateurs américains , qui ont déjà critiqué la décision de Ford d'accorder une licence pour des technologies de batteries de VE au fabricant chinois de batteries CATL

300750.SZ pour une usine dans le Michigan.

Dans le cadre des règles proposées sous l'administration Biden, le ministère américain du commerce a interdit l'utilisation de technologies et de services de communication provenant de Chine et d'autres pays "adversaires" dans les véhicules connectés vendus et utilisés aux États-Unis en raison de préoccupations liées à la "sécurité nationale".

L'administration Trump a récemment écarté Elizabeth "Liz" Cannon, une fonctionnaire du département du commerce dont le bureau a dirigé les efforts visant à interdire les voitures et les technologies chinoises sur le marché américain, a rapporté Reuters en janvier.

Ces règles restent en place et l'administration Trump n'a pas indiqué jusqu'à présent qu'elle avait l'intention de les modifier. Le mois dernier, M. Trump a réaffirmé qu'il accueillerait volontiers un constructeur automobile chinois souhaitant construire des voitures sur le sol américain si cela apportait des investissements et des emplois.

Geely Auto 0175.HK , qui comprend les marques Zeekr et Lynk & Co, a enregistré un bond de 39 % de ses ventes en 2025, pour atteindre un peu plus de 3 millions de véhicules. En incluant d'autres marques affiliées comme Volvo Cars et Lotus, Geely est le deuxième constructeur automobile chinois derrière BYD

002594.SZ .

Sous la houlette de son fondateur Li Shufu, Geely s'est également montré très actif dans la recherche de partenaires étrangers. Geely a racheté Volvo à Ford en 2010 pour 1,8 milliard de dollars.

Les actions de Geely cotées à Hong Kong ont effacé leurs pertes antérieures mercredi après-midi et ont terminé la journée en hausse de 0,6 %.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que Ford et Xiaomi 1810.HK ont eu des discussions sur un partenariat qui aurait permis à Xiaomi de fabriquer des véhicules électriques aux États-Unis, citant des personnes familières avec le sujet. Ford et Xiaomi ont tous deux déclaré que le rapport était inexact.