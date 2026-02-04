La Russie "plus liée" par le traité moribond New Start

Image vidéo d'un document diffusé par le ministère russe de la Défense, le 21 mai 2024, montrant les forces de missiles russes menant des exercices tactiques d'armes nucléaires dans le district militaire sud du pays ( Russian Defence Ministry / Handout )

La Russie a déclaré mercredi n'être "plus liée" par le traité de désarmement nucléaire New Start avec les Etats-Unis, qui expire jeudi, ouvrant une ère d'incertitude sur fond de craintes d'une nouvelle course aux armements.

"Nous partons du principe que les parties au traité New Start ne sont plus tenues par aucune obligation ni déclaration réciproque dans le cadre du traité", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Peu auparavant, la Russie a cependant assuré qu'elle agirait de façon "réfléchie et responsable" en matière nucléaire.

Le traité New Start est le dernier accord de maîtrise des armements liant Washington et Moscou. Signé en 2010, il limitait chaque partie à 800 lanceurs et bombardiers lourds et 1.550 ogives stratégiques offensives déployées, avec un mécanisme de vérification.

Son expiration marque la transition vers un ordre nucléaire moins encadré, même si les inspections avaient été suspendues en 2023 à cause de l'offensive russe à grande échelle lancée en Ukraine en février 2022.

Photo diffusée par l'agence de presse russe Sputnik montrant le président russe Vladimir Poutine (d) s'entretenant par visioconférence avec le président chinois Xi Jinping, le 4 février 2026 à Moscou ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

Lors d'une conversation mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine "a souligné que dans cette situation, nous agirons de manière réfléchie et responsable", a rapporté le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, lors d'un briefing avec des journalistes, dont l'AFP.

"Nous restons ouverts à la recherche de voies pour négocier et assurer la stabilité stratégique", a toutefois assuré M. Ouchakov.

Mais, à ce stade, Washington reste largement silencieux sur ses intentions.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a affirmé mercredi n'avoir aucune annonce à faire mais que le président Donald Trump s'exprimerait "plus tard" à ce sujet, sans préciser quand.

Et il a indiqué que les Etats-Unis souhaitaient inclure la Chine dans toute discussion.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lors d'une conférence de presse à Washington, le 4 février 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

"Le président (Trump) a clairement indiqué par le passé que pour parvenir à un véritable contrôle des armements au XXIe siècle, il était impossible d'agir sans inclure la Chine, en raison de son arsenal considérable et en pleine expansion", a déclaré M. Rubio lors d'une conférence de presse.

Mardi, le Kremlin s'était montré alarmiste sur les conséquences de l'expiration de ce traité, décrivant un monde risquant de se trouver "dans une situation plus dangereuse qu'auparavant".

- "Logique de la peur" -

Le pape Léon XIV, autorité s'exprimant rarement sur le nucléaire et ses traités, a commenté l'expiration imminente de New Start en appelant mercredi à "prévenir une nouvelle course aux armements".

Le pape Léon XIV lors de l'audience générale hebdomadaire dans la salle Paul-VI au Vatican, le 4 février 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"Je vous exhorte instamment à ne pas abandonner cet instrument sans veiller à son suivi concret et effectif", a-t-il ajouté, jugeant "plus urgent que jamais de remplacer la logique de la peur et de la méfiance par une éthique partagée".

Berlin a de son côté exprimé son inquiétude à l'égard de Moscou, lui faisant porter la responsabilité de l'échec.

La France, seule puissance nucléaire de l'UE, a appelé les grandes puissances nucléaires - Etats-Unis, Russie mais aussi Chine - à oeuvrer pour un système international de maîtrise des armements.

Avec la fin de New Start, "c'est la disparition demain de toute limite sur les plus grands arsenaux nucléaires du monde pour la première fois depuis la Guerre froide, c'est l'aboutissement d'une série de reculs des normes internationales concourant à la stabilité stratégique", selon le ministère français, qui désigne lui aussi "la Russie" comme "responsable de ces reculs".

La coalition d'ONG ICAN (Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires) a, elle, renvoyé mercredi dos à dos Russes et Américains en les exhortant à s'engager publiquement à respecter les limites du traité New Start "pendant la négociation d'un nouveau cadre".

"Sans le traité New Start, le risque est réel que la nouvelle course aux armements entre les États-Unis et la Russie s'accélère – davantage d'ogives, de vecteurs de lancement et d'exercices nucléaires – et que les autres puissances nucléaires se sentent contraintes de suivre le rythme", a alerté dans un communiqué Melissa Parke, directrice exécutive de l'ICAN.

En septembre 2025, Vladimir Poutine avait proposé à Washington de prolonger d'un an les termes du traité, une proposition qualifiée de "bonne idée" par son homologue américain mais à laquelle les Etats-Unis n'ont pas donné suite.

Les Etats-Unis se sont par ailleurs retirés en 2019 d'un traité de désarmement majeur conclu en 1987 avec la Russie, sur les armes nucléaires à portée intermédiaire (INF).