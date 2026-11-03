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Selon certaines sources, Exxon va arrêter l'unité FCCU de sa raffinerie de Beaumont, au Texas, le 30 novembre pour y effectuer des travaux
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 01:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Aucun commentaire immédiat de la part de l'entreprise, projets à venir, détails)

par Erwin Seba

Exxon Mobil Corp XOM.M prévoit de mettre à l'arrêt l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de production d'essence de sa raffinerie de Beaumont, au Texas, d'une capacité de 612 000 barils par jour (bpd), fin novembre en vue d'une révision, ont indiqué des sources proches des projets de l'entreprise.

Selon ces sources, l’arrêt de l’unité FCCU, d’une capacité de 120 000 bpd, devrait débuter le 30 novembre et son redémarrage est prévu pour le 28 février 2027. Les travaux préparatoires à cette révision sont déjà en cours.

Un porte-parole d’Exxon n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Une fois les travaux sur l’unité FCCU terminés, Exxon prévoit de mettre à l’arrêt en mai l’hydrocraqueur de production de diesel d’une capacité de 65 000 barils par jour, dans le cadre du projet « Gold » visant à moderniser les unités des raffineries Exxon.

Les FCCU utilisent un catalyseur sous forme de poudre fine pour convertir le gazole en essence brute.

Les hydrocraqueurs transforment le gazole en diesel sous l’effet d’une chaleur et d’une pression élevées, en présence d’hydrogène.

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