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Selon certaines sources, Exxon va arrêter l'unité FCCU de sa raffinerie de Beaumont, au Texas, le 30 novembre pour y effectuer des travaux
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 21:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Erwin Seba

2 novembre - Exxon Mobil Corp XOM.M prévoit de mettre à l’arrêt l’unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de production d’essence de sa raffinerie de Beaumont, au Texas, d’une capacité de 612.000 barils par jour (bpd), fin novembre afin de procéder à une révision complète, ont indiqué des sources proches des projets de la société.

Selon ces sources, l’arrêt de l’unité FCCU, d’une capacité de 120.000 bpd, devrait débuter le 30 novembre et son redémarrage est prévu pour le 28 février 2027. Les travaux préparatoires en vue de cette révision sont déjà en cours.

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