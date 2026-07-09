L'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis aurait été sursouscrite plus de sept fois

À San Jose, en 2020, le logo de SK hynix s’expose devant son siège américain, accompagné de sa mascotte papillon (Crédits: Adobe Stock)

par Hyunjoo Jin

La demande pour l'IPO de SK Hynix, une vente d'actions aux États-Unis d'un montant de 28 milliards de dollars, a représenté plus de sept fois le nombre d'actions disponibles, a déclaré une source proche du dossier, soulignant l'énorme appétit des investisseurs pour une entreprise clé de la chaîne d'approvisionnement de l'IA.

Cette offre du fabricant sud-coréen de puces, destinée à financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d'IA, devrait constituer la deuxième plus importante vente d'actions au monde après l'introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O , qui a atteint 85,7 milliards de dollars le mois dernier.

SK Hynix n'a pas souhaité faire de commentaire. La source a souhaité rester anonyme, les détails de la vente d'actions étant confidentiels.

Outre l'apport de fonds, l'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis devrait l'aider à réduire l'écart de valorisation qui le sépare de son rival américain Micron MU.O , qui, bien que détenant une part de marché moindre sur les principaux produits de mémoire, a bénéficié d'un accès direct au plus grand vivier d'investisseurs au monde.

Micron affiche actuellement un ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de 6,66, contre 5,5 pour SK Hynix.

DES HAUSSES SPECTACULAIRES DU COURS REFLÉTANT UNE CROISSANCE EXPLOSIVE DES BÉNÉFICES

SK Hynix a bâti sa fortune en devenant le fournisseur le plus recherché de puces de mémoire à large bande passante (, HBM), aboutissement de 14 années de paris qui lui ont valu scepticisme et mépris, mais l'ont finalement placée au cœur de la ruée vers l'or mondiale de l'IA.

«Tant qu'il y aura une demande en processeurs graphiques et en centres de données dédiés à l'IA, SK Hynix restera indispensable», a déclaré Yoo Hoi-jun, professeur d'ingénierie électrique à l'Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST).

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré le mois dernier que SK Hynix resterait le principal partenaire du fabricant américain de puces d'IA, ajoutant que la pénurie actuelle de puces mémoire persisterait pendant quelques années en raison d'une forte demande.

Bien que les actions des entreprises de semi-conducteurs aient perdu de leur élan ces dernières semaines à l'échelle mondiale, des sociétés comme SK Hynix et son rival Samsung Electronics 005930.KS affichent des gains historiques, la demande insatiable de puces informatiques destinées aux centres de données d'IA ayant fait grimper leurs bénéfices en flèche.

L'action SK Hynix a clôturé en hausse de 5 % jeudi, mais a perdu un quart de sa valeur au cours des deux dernières semaines. Malgré tout, elle affiche une progression de 680 % sur les douze derniers mois.

Aussi vertigineuse que soit cette hausse boursière à long terme, elle n'a pas dépassé les gains massifs enregistrés au niveau des bénéfices — des bénéfices si colossaux que chaque employé devrait recevoir une prime annuelle d'environ 574 500 dollars, ce qui fait d'eux des partenaires matrimoniaux très convoités .

Il est révélateur de constater que le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l'entreprise a baissé, son niveau actuel de 5,5 fois étant en recul par rapport aux 7,9 fois enregistrées fin octobre.

DÉBUT DES NÉGOCIATIONS VENDREDI

SK Hynix prévoit de fixer jeudi le prix définitif de l'offre d'ADR, et les ADR commenceront à être négociés sur le Nasdaq le 10 juillet.

Dix ADR représenteront une action ordinaire, et un document déposé lundi a indiqué un prix de référence de 242 500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix à Séoul le 3 juillet. Jeudi, l'action a clôturé à 2 186 000 wons.

SK Hynix a indiqué que Baillie Gifford Overseas, ainsi que des fonds d'investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l'achat d'un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR américains.

Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s'attendait pas à ce que l'introduction en bourse de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative du cours de ses actions sur le marché local.

Il a souligné que les entreprises nationales devaient encore faire face à ce que l'on appelle le « Korea discount », c'est-à-dire la tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d'entreprise.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))