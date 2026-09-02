Selon certaines sources, Ethiopian Airlines serait sur le point de passer commande d'avions-cargos Boeing

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(Ajoute du contexte et des précisions supplémentaires tirées du paragraphe 4)

par Tim Hepher, Dawit et Endeshaw

Ethiopian Airlines est sur le point de conclure un accord portant sur l'achat de jusqu'à 10 avions-cargos long-courriers Boeing BA.N , alors que les projets de création d'un nouveau hub africain destiné à concurrencer les compagnies aériennes du Golfe avancent, ont indiqué deux sources du secteur.

L'accord devrait inclure deux appareils 777F de dernière génération de Boeing, ce qui aiderait le constructeur américain à combler le vide laissé par le retard pris par le nouveau modèle de cargo 777-8F, qui devrait constituer le reste de la commande, ont précisé ces sources.

L’une des sources a indiqué que la commande porterait sur huit à dix appareils, sauf ajustements de dernière minute. Boeing a déclaré ne pas souhaiter commenter ces spéculations. Ethiopian Airlines n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Conformément à la réglementation internationale en matière d’émissions, Boeing doit cesser la production du 777F, très répandu, à la fin de l’année 2027, mettant ainsi un terme à un chapitre lucratif après avoir vendu plus de 400 appareils.

Mais les retards pris dans le développement du successeur de la famille de jets 777, le 777X — qui comprend le nouveau modèle cargo 777-8F — ont contraint Boeing à poursuivre la production du 777F actuel pendant un certain temps afin d’éviter que ses chaînes d’approvisionnement ne s’arrêtent.

En décembre, Boeing a demandé à l’Administration fédérale de l’aviation , FAA) une dérogation lui permettant de livrer 35 avions-cargos 777F supplémentaires, invoquant une forte demande et un retard dans la certification du 777X. La FAA a déclaré mardi que la demande de dérogation était toujours en attente et qu’aucune décision n’avait été prise.

Boeing a indiqué que cette demande lui permettrait de continuer à répondre à une partie de la demande jusqu’à la mise en service du nouveau 777-8F.

On ne savait pas immédiatement si les 777F concernés par le contrat avec l’Éthiopie devaient être livrés avant ou après la date limite, mais une source du secteur a indiqué que Boeing était confiant quant à l’obtention de cette dérogation.

Selon un document récemment déposé auprès de la FAA, Boeing construit deux avions-cargos 777F par mois.